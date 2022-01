Comienza la era híbrida

Redacción Deportes, 19 ene (EFE).- La era híbrida del Campeonato del Mundo de rallys arranca en 2022 con la disputa del Rally de Montecarlo, del 20 al 23 de enero en los Alpes franceses, punto de partida de la quincuagésima edición del certamen y con el francés Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris) como defensor del título. El Mundial de 2022 será el del debut de la categoría 'Rally1', que reemplaza a la WRC (World Rally Car). Por primera vez, los coches del Mundial tendrán propulsión híbrida, con un motor eléctrico que produce 100 kW (134,1 CV) junto al actual propulsor de 1,6 litros turboalimentado de 4 cilindros en línea. Once nuevos coches híbridos de la categoría Rally1 tomarán la salida en la legendaria prueba monegasca. El ocho veces campeón Sébastien Ogier, ahora con Benjamin Veillas como copiloto tras la retirada de Julien Ingrassia, lidera el equipo Toyota Gazoo Racing, en el que también buscan la gloria el británico Elfyn Evans y el finlandés Kalle Rovanperä. En el 'Monte' también estará el japonés Takamoto Katsuta, que pilotará un cuarto GR Yaris para la nueva operación del equipo 'Next Generation' de Toyota. El finlandés Esapekka Lappi también está en Toyota, pero no correrá en Montecarlo. El estonio Ott Tänak -campeón en 2019-, el belga hierry Neuville y el sueco Oliver Solberg, con los nuevos i20 N Rally 1, serán los representantes en la carrera inaugural de la escudería Hyundai Motorsport, equipo del que también forma parte el español Dani Sordo, ausente en Montecarlo. En el principado, también tomarán la salida cuatro unidades del Ford Puma Rally 1 del equipo M-Sport Ford WRT: el irlandés Craig Breen, procedente de Hyundai; el británico Gus Greensmith y los franceses Adrien Fourmaux y Sébastien Loeb, que se añadieron más tarde a los dos primeros en la alineación. Sébastien Loeb tendrá como copilota a Isabelle Galmiche en la primera vez en 180 participaciones mundialistas que el nueve veces campeón del mundo no tendrá como compañero a Daniel Elena, que anunció su retirada en noviembre. El Mundial arranca este fin de semana en Montecarlo, que traslada su base de Gap (Francia) al centro del principado, y continuará en Suecia (24-27 de febrero), país que regresa este año al calendario tras un año de ausencia. Después se disputarán los rallys de Croacia (21-24 de abril), Portugal (19-22 de mayo), Italia-Cerdeña (2-5 de junio), Safari de Kenia (23-26 de junio), Estonia (14-17 de julio), Finlandia (4-7 de agosto), una prueba aun del anunciarse (18-21 de agosto), el Acrópolis de Grecia (8-11 de septiembre), Nueva Zelanda (29 de septiembre a 2 de octubre), España-Cataluña (20-23 de octubre) y Japón (10-13 de noviembre). Además del de Suecia, también vuelve al Mundial en 2022 el Rally de Nueva Zelanda, ausente del certamen desde 2012. Pese a tener contrato para celebrar la prueba del Mundial en 2022 y 2023, el Rally de México no fue incluido en el calendario.