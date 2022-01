Madrid, 19 ene (EFE).- José Antonio Camacho, exjugador y exentrenador del Real Madrid, acudió a la capilla ardiente de Paco Gento para despedirse de la leyenda madridista, fallecida el pasado martes a sus 88 años, y declaró que "era el más grande y el más humilde". "Gento ha sido uno de los hombres más importantes que ha tenido la historia del Real Madrid", dijo Camacho a los medios de comunicación en los aledaños del Santiago Bernabéu. "Era el más humilde. Son esas características que el Real Madrid nos ha inculcado a todos los que hemos pasado por esta casa y no se puede pedir más. Era el más grande y el más humilde", añadió el exfutbolista murciano. El que fuera lateral del conjunto blanco rememoró sus momentos con la 'Galerna del Cantábrico': "Tengo recuerdos buenísimos. He coincidido con él en campeonatos con la selección sub-20 y era un hombre muy simpático, cosa que no se conocía de él. Era muy entrañable". "Cuando estaba a su lado pensaba: ¿qué hago yo al lado de este hombre tan importante?", confesó. El técnico también se refirió al hecho de que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, haya acudido a la capilla ardiente de Gento, que esta tarde será enterrado en su Cantabria natal. "Una cosa es ser rivales deportivos. Real Madrid y el Barcelona se necesitan y esto ha sido un detalle de Joan como persona y como presidente que va muy bien para el fútbol", opinó al respecto Camacho, actual vocal de la junta directiva de la Asociación de Futbolistas Españoles. EFE tfc/og