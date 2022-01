Brasil alcanza nuevo histórico de casos diarios de covid-19

NotaBrasil bate récord de casos diarios de covid: 137.103 =(Fotos)= Río de Janeiro, 18 Ene 2022 (AFP) - Brasil registró este martes 137.103 casos nuevos de covid, un récord en los datos oficiales desde el inicio de la pandemia, en medio de una ola impulsada por la variante ómicron y las fiestas de fin de año. El récord anterior había sido el 23 de junio, cuando hubo 115.228 casos. En las últimas 24 horas el gigante sudamericano, de 213 millones de habitantes, registró 351 muertes por el virus. El número de casos está en aumento vertiginoso desde enero, tras las fiestas de Navidad y Año Nuevo. El 31 de diciembre, el promedio móvil de casos diarios era de apenas 8.000, diez veces menos que actualmente (83.000). Para la epidemióloga Ethel Maciel, de la Universidad Federal de Espirito Santo (UFES), teniendo en cuenta lo que ocurrió en otros países, "Brasil alcanzará el pico de la onda actual en febrero"."Pero está el carnaval [a fines de febrero] y todavía no sabemos cuál será su impacto", alerta Maciel. El carnaval callejero, caracterizado por gigantescas aglomeraciones, fue cancelado en la mayoría de las capitales de Brasil, pero todavía reina la incertidumbre en torno a los desfiles de las 'escolas' de samba de Rio de Janeiro. Por tratarse de un ambiente más controlado, como los estadios de fútbol, las autoridades decidieron mantener por ahora los desfiles en el 'Sambódromo', aunque siguen evaluando la situación sanitaria para tomar una decisión final. Maciel sostiene que las próximas dos semanas "serán decisivas" para ver cómo evolucionan las hospitalizaciones. Aunque todavía no han aumentado en la misma magnitud que los contagios, "la presión sobre los servicios de salud es muy grande y precisamos observar las próximas dos semanas", señala la experta. A pesar del rápido avance de la variante ómicron, Maciel no cree que Brasil vivirá una ola tan mortífera como la de hace un año atrás, cuando el país estaba "al inicio de la vacunación". El número de muertos, aunque también está en aumento, se encuentra lejos de los 3.000 fallecimientos diarios registrados a mediados de abril de 2021, el momento más crítico de la pandemia en Brasil. El país tiene alrededor del 70% de su población vacunada con dos dosis y empezó esta semana a vacunar a los niños de entre 5 y 11 años, a pesar de las críticas del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, que continúa minimizando la pandemia y sembrando dudas sobre las vacunas, y asegura que no inmunizará a su hija de 11 años. Más de 621.000 personas murieron por covid en Brasil hasta ahora, el segundo país con más fallecidos, después de Estados Unidos. Los datos oficiales del Ministerio de Salud brasileño llegaron a registrar 150.106 casos nuevos el 18 de septiembre pasado, pero fue un pico aislado debido a datos represados desde el inicio de la pandemia. mel/yow/gm