Valencia, 20 ene (EFE).- El entrenador del Valencia, José Bordalás, admitió que el delantero internacional uruguayo Maxi Gómez puede estar molesto por haberse quedado fuera de la convocatoria para recibir al Sevilla por decisión técnica pero dijo que la decisión es suya y que tiene motivos para haberla tomado. "Puede estar molesto pero yo decido como técnico y yo conozco los motivos", señaló Bordalás en una rueda de prensa en la que recordó que ha pasado el covid-19 y que se ha perdido algunos entrenamientos. El técnico dijo que no se quedó fuera por pesar un kilo más de lo que debía. "Los jugadores tienen un margen de un kilo", aseguró el técnico que, no obstante, dio a entender que puede ser que esté en ese peso. "No sé quién lo ha filtrado y con qué objetivo, supongo que para hacer daño al equipo porque es algo que sólo conocemos dentro", afirmó Bordalás, que dijo que él no habla de temas internos en público.