Blinken no entregará a Lavrov ninguna respuesta a garantías de seguridad

Kiev, 19 ene (EFE).- El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, afirmó hoy que no entregará el viernes en Ginebra ninguna respuesta por escrito a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, sobre las garantías de seguridad que exige Rusia para evitar la expansión de la OTAN y el emplazamiento de armas ofensivas hacia sus fronteras. "No voy a presentar ningún documento en ese momento al ministro de Exteriores Lavrov. Necesitamos ver dónde estamos y ver si quedan oportunidades para proseguir la diplomacia y el diálogo, que es, de lejos, el camino preferible, señaló Blinken en una rueda de prensa tras reunirse con su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba. "Veremos en qué punto estamos después del viernes", señaló. El jefe de la diplomacia estadounidense recalcó que las partes acaban de tener la semana pasada unas negociaciones directas "bastante intensas" entre EEUU y Rusia y entre Rusia y la OTAN y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). EEUU ha tenido la oportunidad de evaluar las conversaciones, pero "tenemos que dar a Rusia algún tiempo" para hacer lo propio, dijo Blinken, sobre todo para que los negociadores rusos puedan informar en Moscú al presidente ruso, Vladímir Putin, y a Lavrov sobre este "proceso diplomático adicional", a fin de revisarlo antes de la reunión el viernes en Ginebra. Lavrov dejó claro el pasado viernes en su rueda de prensa de principios de año que Rusia espera una respuesta "por escrito" y "punto por punto" a las demandas de garantías de seguridad presentadas a Occidente sobre una nueva arquitectura de seguridad en Europa. Todo ello mientras Rusia mantiene desplegados en la frontera con Ucrania más de 100.000 soldados rusos para, según Occidente, atacar al país vecino este mismo invierno. El ministro ucraniano de Exteriores, a su vez, señaló que la reunión del viernes entre Blinken y Lavrov "es muy importante". "Deseo lo mejor y éxito para las negociaciones con Lavrov. Desafortunadamente él rehúsa cualquier reunión y comunicación conmigo. Pero esta reunión el viernes es muy importante y nosotros creemos que es muy importante cambiar el comportamiento de Rusia para que se mueva hacia uno más constructivo y menos agresivo", recalcó Kuleba. Recalcó que "solo hay una solución diplomática" al conflicto con Rusia, e instó a Moscú a participar en las conversaciones diplomáticas en el Formato de Normandía con Ucrania, Francia y Alemania para llevar la paz al Donbás, con los socios Occidentales y EEUU, si realmente no quiere invadir el país vecino. "Este conflicto solo se resolverá cuando el último soldado ruso abandone Lugansk y Donetsk, Crimea y Sebastópol", dijo, en referencia a los territorios separatistas prorrusos donde hay un conflicto armado y a los territorios anexionados ilegalmente en 2014. Blinken afirmó además que EEUU no ha hecho propuestas en esta negociaciones, sino que ha expresado su preocupación por los desafíos rusos a la seguridad europea y Rusia manifestó sus propias inquietudes. "Hablamos de áreas en las que claramente, si hay voluntad, podríamos avanzar sobre una base recíproca para mejorar la seguridad para todos y esto involucra el control de armas, la reducción de riesgos, una mayor transparencia y analizar el alcance y la magnitud de los ejercicios militares, cosas como éstas", recalcó. Mucho de esto ya está consagrado en acuerdos alcanzados en el pasado pero que lamentablemente no se habían cumplido, indicó. "Son cosas que nosotros, la OTAN y la OSCE han puesto sobre la mesa (...). Estamos analizando las conversaciones y continuaremos el viernes. Sospecho que tendré más que decir el viernes", añadió Blinken, aunque reiteró que hay aspectos de las exigencias que son "inaceptables" como los que piden una política de puertas cerradas a la OTAN a nuevos miembros. EFE ot-cae/aj/vh (foto)(vídeo)