Biden admite que tendrá que trocear su plan social para aprobar alguna parte

Washington, 19 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitió este miércoles que tendrá que trocear su gran plan de gasto social y contra el cambio climático bautizado en inglés "Build Back Better" (Reconstruir mejor) para lograr la aprobación de algunas de sus disposiciones en el Congreso. "Para mí está claro que probablemente tendremos que trocearlo", dijo el mandatario en una rueda de prensa que dio con motivo de su primer año en la Casa Blanca, que se cumple mañana jueves. "No voy a negociar contra mí mismo sobre lo que debería o no debería estar dentro de ese paquete, pero creo que podemos romperlo, y conseguir aprobar cuanto más podamos ahora, y volver y luchar por el resto más tarde", añadió el gobernante demócrata. El programa "Build Back Better" incluye las propuestas más importantes de Biden en política interna y busca destinar 1,75 billones de dólares a programas dirigidos a mejorar los sistemas sanitarios, educativos y el cuidado de menores y ancianos, además de luchar contra la crisis climática. Ese plan fue aprobado el año pasado por la Cámara Baja, donde los demócratas tienen mayoría, pero naufragó en diciembre pasado, cuando no consiguió reunir los apoyos necesarios para salir adelante en el Senado. Biden reveló este miércoles que ha "estado hablando con un número de sus compañeros" en el Congreso y afirmó que podría conseguir la aprobación de partes de su plan social. Por ejemplo, el presidente estadounidense dijo que podría obtener el apoyo del Senado para aprobar un paquete de 500.000 millones de dólares de gasto para programas medioambientales y energías renovables destinadas a reducir la emisión de carbono.