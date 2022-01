Alemania supera por primera vez los 100.000 contagios diarios por covid-19

Berlín, 19 ene (EFE).- Alemania superó por primera vez en toda la pandemia los 100.000 nuevos contagios diarios y marcó un nuevo máximo también de incidencia por sexto día consecutivo, mientras el ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, pronosticó el pico de esta ola para mediados de febrero. Las autoridades sanitarias notificaron 112.323 nuevas infecciones en 24 horas y 239 muertos con o por covid-19, frente a 80.430 y 384 hace una semana, mientras la cifra de casos activos está en unos 972.400. La incidencia acumulada subió hasta los 584,4 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en siete días, frente a 553,2 ayer, 407,5 hace una semana y 315,4 hace un mes, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados en la madrugada. Desde el inicio de la pandemia, 8.186.850 personas han dado positivo por covid-19 y 116.081 han muerto, mientras 7.098.400 se han recuperado de la enfermedad. La tasa acumulada de ingresos en siete días se sitúa en 3,17 por cada 100.000 habitantes, mientras la ocupación en las ucis de pacientes con covid-19 es del 12,2 % de las camas disponibles para la población adulta. Hasta el lunes, el 75,1 % de la población (62,5 millones de personas) había sido vacunada, el 72,8 % (60,6 millones) con la pauta completa, mientras el 47,6 % (39,9 millones) había recibido ya una dosis de refuerzo. En tanto, el ministro de Sanidad pronosticó en una entrevista con la cadena rtl que Alemania alcanzará el pico de esta quinta ola causada por la variante ómicron "probablemente a mediados de febrero". Lauterbach volvió a insistir en la necesidad de introducir la vacuna obligatoria que, no obstante, dijo, llega tarde para la actual ola, pero podría ser de ayuda de cara al próximo otoño. "La probabilidad de que en otoño no tengamos una nueva variante" es muy escasa, advirtió el ministro, quien agregó que ya ahora se observan constantemente mutaciones del virus, aunque no logran imponerse. El peligro es que surja una "variante recombinada", con la peligrosidad de delta y la transmisión de ómicron, señaló. "Entonces realmente nos quedaríamos con las manos vacías si para entonces seguimos teniendo este gran número de personas no vacunadas, que tenemos que proteger para evitar una saturación del sistema de salud", dijo. EFE egw/ah