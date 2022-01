Melbourne (Australia), 19 ene (EFE).- El español Carlos Alcaraz (31), que se convirtió este miércoles en el jugador más joven en superar la segunda ronda en el Abierto de Australia, destacó tras su victoria por la vía rápida ante el serbio Dusan Lajovic que fue clave su buena adaptación al fuerte viento, aunque admitió que el tercer set fue "duro" “Calentando he visto que hacía mucho viento pero me adapto bien. En Villena (Alicante, España), por suerte o por desgracia, hace mucho viento. Me he adaptado mejor que él al principio, luego se ha sobrepuesto y el tercer set ha sido duro”, destacó. “He estado trabajando muy bien físicamente porque cada detalle cuenta. He hecho muy bien todo y he descansado bien. Cómo podéis ver hemos hecho un buen trabajo y con creces”, explicó en alusión al cambio físico experimentado, añadió el español. Por último destacó que los factores principales que más contribuyeron para su reciente victoria en Viena ante su próximo rival en el Abierto de Australia, el italiano Matteo Berrettini (7), fueron “el resto y estar muy agresivo”. “En ese partido resté muy bien y, una de las principales cosas, lo agresivo que fui. Es súper importante ir a dominar el partido y no dejarle que coja su derecha”. EFE jcs/asc