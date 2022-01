Washington, 19 ene (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió este miércoles el posicionamiento "claro" que ha mostrado el Gobierno de Pedro Sánchez ante las protestas en Cuba contra el Gobierno de la isla. En una rueda de prensa en la embajada española en Washington, Albares subrayó que en "todas las ocasiones" en que se produjeron esas protestas el Gobierno, y él, como ministro, ha defendido la libertad de manifestación y expresión. También señaló que ha sido "muy claro" al reclamar la "necesidad de acreditar a los corresponsales de EFE para que puedan trabajar objetivamente" en la isla. Y puso otro ejemplo más de la posición del Gobierno: el visado otorgado en el consulado de España en La Habana al líder del grupo opositor Archipiélago, Yunior García, que le permitió entrar en España. "No se puede ser más claro", recalcó Albares, quien por otro lado reconoció que en su conversación de ayer con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, no hablaron de la necesidad de que se desactive el título III de la ley Helms Barton (activado en la administración presidida por Donald Trump) que afecta a las empresas españolas en Cuba. Dicho título permite a los ciudadanos de EE.UU. afectados por la nacionalización de bienes en Cuba reclamarlos ante la justicia. "Cuba no salió ayer, sí hablamos América latina y varios países", admitió Albares, quien no obstante recordó que ya le ha dicho a Blinken en otras ocasiones la "lesión que produce para los intereses de España" esa normativa, y "pidiéndole" una reflexión sobre cómo superar esta "ley extraterritorial". EFE pamp/er NOTA A LOS ABONADOS: Las decisiones de las autoridades cubanas de los últimos meses han diezmado el equipo de la delegación de Efe en La Habana, donde actualmente solo dos periodistas pueden seguir ejerciendo su labor. Efe espera poder recuperar en los próximos días su capacidad informativa en la isla.