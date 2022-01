2-0. La Real, a cuartos de la Copa a costa de un Atlético desconocido

San Sebastián, 19 ene (EFE).- El Atlético de Madrid no encuentra el suelo a su crisis y encajó su quinta derrota en los últimos ocho encuentros, adverso resultado que le apea de la Copa del Rey y da el acceso a los cuartos de final a una Real Sociedad muy brillante en este mes de enero, que venció con los goles de Adnan Januzaj y Alexander Sorloth. Los atléticos, con la defensa cogida con pinzas porque no le quedaban casi jugadores a Simeone, sufrieron lo suyo ante una Real que achuchó de inicio espoleada por una afición más motivada que de costumbre y que quería disfrutar de una fiesta que no podría celebrar después en honor a su patrón por las restricciones de la pandemia. El primer aviso fue un cabezazo de Elustondo, con pocas opciones de superar a Oblak pero totalmente solo en su remate, evidencia de que los colchoneros podían hacerlo mejor y antes del minuto 10 Januzaj tuvo el gol en un remate que salió rozando el poste de la portería de los madrileños. El Atlético, encerrado en su campo sin acercarse con peligro sobre Remiro en el primer cuarto de hora, encontró su momento en una gran acción individual de Carrasco con disparo al poste, un casi gol que llevó la desconfianza a los guipuzcoanos y que igualó el choque durante un breve período. Ahí apareció Januzaj, que sigue remiso a su renovación en un año en el que acaba contrato, y lo hizo a lo grande con un cabezazo estelar a servicio de Zaldua con el que ponía en ventaja a su equipo y de los nervios a los rojiblancos. Las cosas se torcerían definitivamente para los atléticos a la vuelta de vestuarios: Un error de grueso calibre de Felipe dejó solo a Sorloth ante Oblak y, con una definición que le revaloriza, el espigado delantero de la Real batió al guardameta esloveno con calidad para dejar ya el encuentro muy favorable a los vascos. El equipo del Metropolitano dejó de creer y quedó a merced de una Real que disfrutaba con la grada como hacía mucho tiempo no se veía en el Reale Arena, para buscar con ahínco un tercer gol para rematar su noche que no llegó a pesar del bajón rival. El triunfo de la Real y su pase a cuartos no se vería comprometido en ningún momento por un desnortado Atlético que estuvo más cerca de encajar el tercero que de acortar distancias en la exhibición de recursos de Januzaj y Sorloth, digno sustituto del lesionado Alex Isak en este partido. Ficha técnica: 2.- Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Elustondo, Le Normand, Aihen Muñoz (Rico, min. 62); Guevara (Zubimendi, min. 77), Merino, Silva (Rafinha, min, 62); Januzaj (Zubeldia, min. 85), Oyarzabal y Sorloth (Portu, min. 85).0.- Atlético: Oblak; Vesaljko, Felipe, Hermoso, Lodi (Lemar, min. 55); Carrasco (Carlos Martín, min. 77), De Paul (Serrano, min. 77), Herrera, Koke (Luis Suárez, min 55); Correa (Cunha, min. 55) y Joao Félix. Árbitro: Alberola Rojas (Castilla- La Mancha). Amonestó a Aihen Muñoz, Silva, Hermoso, Felipe y Cunha. Goles: 1-0, min. 32: Januzaj. 2-0, min. 46: Sorloth. Incidencias: casi se llenó un Reale Arena con limitación de aforo y 28.111 aficionados. La Ertzaintza tuvo que intervenir en la llegada del autocar del Atlético a Anoeta para dispersar a un grupo de aficionados locales que arrojaron objetos al bus de la expedición rojiblanca. EFE 1010566 cr/jl