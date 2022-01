Uruguay actualiza protocolos de testeo y aislamiento por covid-19

Montevideo, 18 ene (EFE).- Uruguay actualizó este martes sus protocolos de testeo y aislamiento ante casos de la covid-19 con menores exigencias de test PCR ante contactos y menos días de aislamiento en caso de contraer la enfermedad sin síntomas. Así lo anunció el ministro de Salud Pública del país, Daniel Salinas, en su cuenta de Twitter donde compartió la ordenanza de la cartera. En concreto, la nueva exigencia será que, quienes sean sintomáticos y formen parte de grupos de riesgo, comunidades cerradas, trabajadores de servicios esenciales, o trabajadores que requieran certificado médico, deben hacer un test de antígeno y, si da negativo, hacerte un test PCR a las 48 horas. En tanto, las personas sintomáticas que no formen parte de estos grupos solo deben someterse al test de antígeno. Con respecto al contacto con un caso confirmado que pertenezca a una comunidad cerrada o esté en una situación de brote, como aquellos que tengan contacto con un conviviente no vacunado -o que cuente con dos dosis y más de 180 días desde la última- se deben hacer un test de antígeno y un PCR al quinto día. Si el contacto con un caso confirmado es asintomático, no se deberá efectuar ningún tipo de test. Los cambios en la ordenanza se dan en medio de un incremento exponencial de casos en Uruguay ante la llegada de la variante ómicron que incluso trajo problemas para cumplir con el primer nivel de atención sanitaria. Pese a que el presidente, Luis Lacalle Pou, había dicho en la última rueda de prensa el 11 de enero que no se iba a dejar de testear a las personas asintomáticas, lo cierto es que la cantidad de casos diarios ha sobrecargado a los prestadores de salud. Por otra parte, también se modificaron los protocolos de aislamiento ante casos positivos. Aquellas personas con tres dosis -tanto sintomáticas como asintomáticas- deberán aislarse siete días. En tanto, quienes tengan dos dosis -menos de 180 días desde la última- y no presenten síntomas también se aislarán una semana mientras que los que sí tengan algún tipo de síntoma se aislarán 10 días. Finalmente, quienes no estén vacunados o se hayan dado dos dosis -con más de 180 días desde la última- tendrán que pasar 10 días si no tienen síntomas o 14 en caso de tenerlos. Uruguay acumula 520.822 casos totales desde el 13 de marzo de 2020 cuando se decretó la emergencia sanitaria al detectarse los cuatro primeros contagios por coronavirus SARS-CoV-2. De ese total, 83.392 son personas que están cursando la enfermedad, 75 de ellas se encuentran en centros de cuidados intensivos (CTI) y 6.248 fallecieron. EFE fa/laa