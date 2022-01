Un hombre desata un tiroteo tras ser echado de un bar y pierde la vida

Miami, 18 ene (EFE).- Una persona murió y cuatro resultaron heridas en un tiroteo desatado el lunes por la noche en el exterior de un bar de Miami como consecuencia de un incidente protagonizado por un cliente que agredió a una mujer y no quiso pagar una cuenta, informaron fuentes policiales. El presunto autor de los disparos fue un cliente del bar Chicagoan, en el área de Pinewood (noroeste de la ciudad), que fue sacado del bar por guardias de seguridad. Según la policía, el hombre regresó más tarde al lugar, detuvo su vehículo en mitad de la calle y disparó a un guardia de seguridad que estaba afuera del local, quien respondió disparando e hirió al cliente que había iniciado el tiroteo. El hombre, del que no se ha facilitado la identidad, murió allí mismo. También recibió un impacto de bala un guardia de seguridad y tres mujeres que estaban en el bar y quedaron en medio del fuego cruzado. Una de las mujeres sufrió solo una rozadura de una bala y no necesitó ir al hospital, pero las otros tres personas, el guardia herido y otras dos mujeres, sí tuvieron que ser hospitalizadas. La policía no ha facilitado las identidades ni otros detalles de los envueltos en el tiroteo. EFE ar/cfa