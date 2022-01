Un fallo mecánico, posible causa del accidente de un avión en Santo Domingo

Santo Domingo, 18 ene (EFE).- Un problema mecánico en uno de los dispositivos de freno aerodinámicos pudo ser la causa del accidente aéreo que costó la vida a nueve personas el pasado 15 de diciembre en el aeropuerto internacional de Santo Domingo, informaron este martes los responsables de la investigación. Los "spoilers" del ala derecha del avión, dispositivos hidráulicos que permiten frenar el aparato en tierra, quedaron desplegados desde el despegue de la aeronave, de la compañía Helidosa, en la que viajaba el productor de reguetón puertorriqueño José Ángel Hernández, conocido como Flow La Movie, y varios de sus familiares, todos ellos fallecidos en el siniestro. Al presentar el informe preliminar de la investigación del accidente, el director de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (CIAA), Emmanuel Souffront, dijo que "no fue posible" retraer los spoilers del ala derecha "en ningún momento del vuelo". Solo los spoilers del ala izquierda se retrajeron, mientras que "los tres spoilers del ala derecha se quedaron extendidos", dice el informe. Esa posición habría creado "una asimetría en las alas" que "normalmente hace bastante difícil" mantener el control del aparato, señaló Souffront. El aparato, con tres tripulantes y seis pasajeros abordo, "se destruyó completamente al impactar con el terreno mientras intentaba realizar un aterrizaje" de emergencia. El vuelo duró 15 minutos desde que despegó del aeropuerto de La Isabela, también en Santo Domingo, donde el aparato se había sometido durante tres horas a unas reparaciones tras llegar procedente de Puerto Rico. "Fue retornado a servicio en el entendido de que estaba completamente aeronavegable" para continuar viaje a Orlando, Estados Unidos, según el informe. La comisión investigadora pudo comprobar que una aeronave similar estaba en la rampa principal como reserva para ser usada en caso de que el trabajo de mantenimiento no se terminara pero, según la compañía Helidosa, "los pasajeros requirieron completar el viaje en ese avión en particular". El presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC) de República Dominicana, José Marte Piantini, y Souffront insistieron en que este es un informe preliminar y que aún no han concluido las pesquisas. Estas también incluyen el análisis de las cajas negras del aparato, enviadas a Estados Unidos, que contienen "las voces de cabina y la comunicación con la torre de control" previa al siniestro. Además, se trabaja en determinar el tiempo de servicio el día del accidente y 48 horas antes del mismo, incluso la actividad de la tripulación en los últimos seis meses, así como los protocolos de mantenimiento y las operaciones de la compañía, lo cual quedará plasmado en el informe final.