Sofía Carson, feliz de impulsar música latina con beca de la Fundación Grammy

(Actualiza con nueva fecha y ciudad de los premios Grammy) Miami, 18 ene (EFE).- La cantante y actriz de origen colombiano Sofía Carson dice que se siente "honrada" de patrocinar este año la beca Prodigio de la Fundación Cultural Latin Grammy para enaltecer a través de la educación a jóvenes talentos la música latina, un género que lleva en sus venas y que, afirma, "ha enamorado locamente al mundo". Carson copatrocina este año la beca de la Fundación por un valor 200.000 dólares, que permitirá a un "brillante" joven latino estudiar durante cuatro años una licenciatura de música en Berklee College of Music, una prestigiosa escuela de Boston (Massachusetts). Como Embajadora Global de la fundación, Carson dijo hoy a Efe que era un honor anunciar este martes la beca "para transformar vidas a través de la educación musical" e invitó a los latinos a inscribirse desde ya y hasta el próximo 10 de abril. La cantante, de 28 años, que se siente emocionada del lanzamiento por estos días de su nuevo sencillo "Loud", subrayó que lleva en el alma la música latina. "Como alguien que nació en los Estados Unidos y creció siendo bicultural, para mí la música latina corre por mi sangre y en mi corazón, que sigue escuchando las voces latinas que admiro tanto", expresó la artista. La cantautora, que cuenta que creció escuchando a Celia Cruz, Gloria Estefan, Shakira, Mocedades y Mecano, resaltó que la pasión y los ritmos latinos que capturan el alma y el corazón han hecho que esta música "triunfe en los escenarios globales". "Ha hecho que el mundo se enamore locamente de la música latina en los últimos años", enfatizó. Se mostró agradecida además a la cantidad de exponentes latinos nominados en los premios Grammy, que se entregan el próximo 3 de abril en Las Vegas, "porque tienen a la música latina en alto". Carson, una "enamorada de las baladas", explicó que "Loud", que considera unos de sus principales proyectos musicales, es un llamado a las mujeres a empoderarse. La cantante dijo que este sencillo es un representación de la mezcla de ritmos que prefiere: pop, R&B y soul, y anticipó, sin dar muchos detalles, que pronto tendrá un trabajo en español, lo cual, dijo, no debería ser una sorpresa. "Yo crecí bicultural, así que es parte de quién soy, parte de mi corazón", explica. EL EMPUJÓN LATINO "Me acuerdo perfectamente de mis primeras audiciones aquí en Los Ángeles, que se impresionaban con saber que yo podía hablar inglés y español y que era bicultural", rememora Carson, quien hizo de hija de la malvada madrastra de Blancanieves en la saga "Los Descendientes" de Disney. Reitera que el mundo se "ha enamorado" no solamente de la cultura latina, sino de la música latina "porque hay una pasión y un amor que recorren nuestras venas que es inigualable". "Así que para mí es un orgullo ser una latina en Hollywood", recalcó la actriz al señalar que la representación de los hispanos ha mejorado, aunque aún considera que hay camino por recorrer. Carson, quien protagonizó la película "Songbird" (2020), señala que se siente orgullosa de ser parte de una generación "de mujeres que no están miedosas de usar sus voces para hacer cambios". Además de la ayuda que brinda Prodigio, creada desde hace siete años y auspiciada por varios artistas latinos como Enrique Iglesias, Juan Luis Guerra, Miguel Bosé y Carlos Vives, la Fundación Cultural Latin Grammy anunció este martes tres becas Talento para matrículas y otras cuarenta para ayudas en otras universidades. La Fundación señaló que son ayudas para "estudiantes con talento excepcional y necesidades financieras" y para "invertir en los futuros creadores de música latina alrededor del mundo". La cantante, nombrada en 2019 Embajadora Global de la Fundación Cultural Latin Grammy para promover y generar consciencia sobre su misión y programas educativos, reconoció que espera que la Beca Sofía Carson sea este año para una mujer joven que quiera seguir sus sueño musicales. "Tanto Sofía como la Fundación tienen la esperanza de que este copatrocinio inspire a mujeres que desean una carrera profesional de música", expresó la organización en un comunicado. "¡Espero que juntos continuemos amplificando y realzando potentes voces latinas en todos los rincones del mundo!", manifestó Carson. Este año la Fundación distribuirá un máximo de 900.000 dólares en becas a 44 talentosos estudiantes de música de 17 a 25 años con limitaciones financieras. Además, se entregarán tres Becas Talento para Matrícula de cuatro años de hasta 100.000 dólares cada una a estudiantes para que obtengan una licenciatura en música en la universidad de su elección, detalló la organización, entre otras ayudas. Tanya Ramos-Puig, presidenta de la Fundación Cultural Latin Grammy resaltó por su parte la "generosidad" sin límite de Carson. "Nos inspira ver a jóvenes talentosos ayudando a otros y preparando el terreno para futuros creadores", indicó Ramos-Puig. EFE ims/emi/laa (foto)