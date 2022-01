Serbia registra su máximo diario de contagios por coronavirus

Belgrado, 18 ene (EFE).- Serbia ha registrado hoy 18.006 nuevos casos de contagios de coronavirus, el máximo diario desde el inicio de la pandemia, informaron las autoridades sanitarias nacionales. Casi uno de cada dos personas sometidas al test -el 45,3 %- dio positivo, según esos datos, que muestran que 26 personas murieron de la covid-19 en las últimas 24 horas. El director adjunto del Centro Clínico Universitario de Nis, Radmilo Jankovic, consideró que el número de casos diarios supera el registrado oficialmente y es de entre 20.000 y 30.000. No se notifican, sin embargo, porque los síntomas causados por la variante ómicron son más ligeros y muchos jóvenes no acuden a los centros médicos para someterse al test, explicó. El médico advirtió que esa cepa, que en Serbia se registró por primera vez a finales de diciembre, afecta también a los inmunizados y a quienes superaron la enfermedad, pero que las personas vacunadas tienen pocos síntomas o complicaciones. La incidencia de contagios acumulados en 14 días en Serbia es de 1.284 casos por cada 100.000 habitantes, 313 más que hace una semana. En este país, de unos 6,9 millones de habitantes, sólo el 47 % de la población ha sido vacunada por la pauta completa contra la covid, según datos de la plataforma Our World in Data. EFE Sn/ll/psh