Rio Tinto retrasa un proyecto minero en Serbia tras protestas ecologistas

Belgrado, 18 ene (EFE).- La multinacional Rio Tinto anunció hoy que retrasa un proyecto de mina de litio en Serbia, donde las autoridades exigen un estudio de impacto medioambiental y grandes protestas ecologistas se han opuesto a la explotación. Según la televisión pública serbia RTS, que recoge un comunicado de la compañía, el inicio de la producción comercial del litio no se prevé antes de 2027, un año más tarde de los planes anteriores para el proyecto en la zona occidental serbia de Jadar. "Rio Tinto está dedicado al respeto de los máximos estándares ecológicos y al desarrollo sostenible del proyecto 'Jadar', en conformidad con las mejores prácticas internacionales y con las leyes y normas vigentes de Serbia y de la Unión Europea", comunicó la compañía. Indicó que retrasa el proyecto a la espera de un permiso sin cual no puede presentar formalmente el estudio de protección medioambiental, que el Gobierno serbio no le ha cedido. La compañía anglo-australiana sondea desde 2004 un yacimiento de litio al oeste de Serbia con la intención de abrir una mina y extraer el mineral, fundamental para la fabricación de pilas para automóviles eléctricos, y para ello promete invertir unos 2.100 millones de euros en el país balcánico. En sucesivos sábados desde noviembre pasado, miles de personas bloquearon carreteras, autopistas y puentes en varias ciudades en protestas contra el proyecto de litio y también contra el Gobierno. El Ejecutivo serbio enmendó el diciembre una ley de referendo y una de expropiación, como exigían los manifestantes, por considerar que favorecían ese proyecto minero. No obstante, las protestas, aunque menos numerosas, continuaron con la exigencia de eliminar sin demora el proyecto de todos los planes locales y la "expulsión" del Rio Tinto de Serbia. La primera ministra serbia, Ana Brnabic, declaró hoy que el proyecto de litio sería cancelado si los municipios del oeste serbio no lo desean. EFE Sn/ll/psh