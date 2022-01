Ranking Spotify en España: top 10 de las canciones más populares de hoy martes, 18 de enero

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Spotify cuando el servicio de streaming ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con las canciones más escuchadas en España, que las clasifica según su cantidad de oyentes en tiempo real. Sigue desplazándote para saber cuáles son las más populares esta semana.

1. Pelele

El tema, interpretado por Morad, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 352.732 reproducciones.

2. Desesperados

Lo más nuevo de Rauw Alejandro y Chencho Corleone, «Desesperados», entra directamente a la segunda posición de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 351.709 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

3. Morad: Bzrp Music Sessions, Vol. 47

Tras acumular 288.143 reproducciones, «Morad: Bzrp Music Sessions, Vol. 47» de Bizarrap y Morad se mantiene en tercer lugar.

4. Tacones Rojos

«Tacones Rojos» de Sebastian Yatra es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 275.977 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. Mon Amour - Remix

El sencillo más reciente de zzoilo y Aitana ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Mon Amour - Remix» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 264.319 más de reproducciones.

6. Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48

«Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48» de Bizarrap y Tiago PZK va en descenso: ya llega a la sexta posición. Sus 259.583 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

8. Salimo de Noche

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Tiago PZK y Trueno. Quizás por esto es que «Salimo de Noche» debuta en el ranking directamente en el octavo puesto, pues alcanzó un total de 206.791 reproducciones.

9. LA FAMA (with The Weeknd)

Cosechar éxitos es sinónimo de ROSALÍA. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «LA FAMA (with The Weeknd)», debute en el noveno lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 198.899 reproducciones de primera entrada?

10. Formentera

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Aitana y Nicki Nicole. Quizás por esto es que «Formentera» debuta en el ranking directamente en el décimo lugar, pues alcanzó un total de 189.413 reproducciones.

La música forma parte fundamental de nuestras vidas desde el inicio de los tiempos. Spotify nos consiente con lo mejor del panorama actual, con una oferta de gran calidad para sus usuarios.

En esta plataforma, encontrarás producciones de todas clases y para todos los gustos, así que aprovecha para renovar algunas de tus canciones favoritas. Ya sabes que las encontrarás siempre en Spotify.

¿Escuchaste alguna que te llamara la atención? Sigue atento, porque 24 horas diarias serán pocas para que conozcan todas las listas musicales.