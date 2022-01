Buenos Aires, 18 ene (EFE).- La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, la mayor coalición opositora de Argentina, reclamó este martes un "plan económico" al Gobierno, en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar multimillonarias deudas con este organismo. En un comunicado, el frente opositor también ratificó su "vocación de diálogo" con el Ejecutivo, luego de suspenderse la reunión prevista para este martes con el ministro de Economía, Martín Guzmán, en donde el funcionario informaría a la oposición sobre los avances de las negociaciones. Respecto al plan económico en cuestión, Juntos por el Cambio señaló que debe resolver "los graves problemas de desarrollo de los sectores de la economía", como la inflación, la pobreza y la "fuga de talentos que golpea al conjunto de la sociedad". "Necesitamos un acuerdo serio y sin improvisaciones por el bien de toda la Argentina. Cuando exista una carta de intención con el FMI, su tratamiento en el Congreso debe ser transparente con todas las fuerzas políticas y de cara a la gente", expresó la coalición opositora. "Juntos por el Cambio ha dado siempre muestras de colaboración y responsabilidad para el logro de acuerdos financieros internacionales", agregó Juntos por el Cambio en su comunicado. Estas declaraciones se producen en medio de la polémica por la suspensión del encuentro entre el ministro de Economía y Juntos por el Cambio, previsto para este martes aunque no fue convocado de forma oficial. En ese sentido, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y gobernador de la norteña provincia de Jujuy, Gerardo Morales, acusó al Gobierno de Alberto Fernández de "suspender el diálogo" con la oposición en torno a las negociaciones con el FMI. "El ministro Guzmán no quiere mostrar el ajuste que propondrá al FMI. Frente al preocupante endeudamiento del país, desde la oposición elegimos tener una actitud responsable", escribió Morales en su perfil de Twitter. EL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES El pasado jueves, el Gobierno argentino anunció que ya "presentó su propuesta" al FMI y que está en manos del organismo multilateral "dar la respuesta lo más rápido posible". Mientras tanto, el canciller argentino, Santiago Cafiero, se reúne este martes con su par estadounidense, Antony Blinken, para dialogar principalmente sobre las negociaciones con el FMI. Argentina busca sellar con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas para refinanciar las deudas contraídas a partir del acuerdo de auxilio financiero firmado en 2018 entre el organismo y el entonces Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019), que actualmente ronda los 41.000 millones de dólares. Según el acuerdo de 2018, Argentina debería pagar al organismo, entre capital e intereses, 19.020 millones de dólares este año, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024, unos vencimientos que el Gobierno del peronista Alberto Fernández ya ha dicho que el país, que atraviesa desequilibrios macroeconómicos, no está en condiciones de afrontar. Los compromisos más voluminosos de este año empiezan a operar en marzo, cuando Argentina debería pagar 2.838 millones de dólares, metiendo aún más presión sobre el bajo nivel de reservas monetarias netas del país. EFE jacb/rgm/laa