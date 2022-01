Muguruza: “Estoy muy feliz con la forma que he jugado”

Melbourne (Australia), 18 ene (EFE).- La española Garbiñe Muguruza (3) se mostró satisfecha por su actuación en la primera ronda del Abierto de Australia tras superar a la gala Clara Burel por 6-3 y 6-4. “No la conocía porque no habíamos jugado antes y eso es un poco complicado. Siempre es emocionante jugar en la Rod Laver”, agregó después de completar un diez de diez de estrenos con victorias en Melbourne Park. “He cometido algún fallo quizás en bolas sencillas pero en general estoy bastante contenta. Ella ha sufrido con su saque, yo he tenido también épocas de indecisión”, explicó en alusión a las doce doble faltas que cometió la francesa Burel. “Intento ir menos de comprar o a sitios con mucha gente. Paso más tiempo en el parque o en la habitación viendo películas”, comentó tras ser cuestionada por la ola de contagios por Covid-19 que está sufriendo la ciudad de Melbourne en estos momentos. Muguruza, vigente campeona de las Finales WTA, explicó las diferencia entre la competición que disputan las mejores ocho del mundo y un Grand Slam, e indicó que “son completamente diferentes”. “En las Finales cada partido es como una final de Grand Slam, mientras que aquí a veces no conocemos a las rivales y es más largo”, concluyó una Muguruza que se enfrentará en siguiente ronda a la francesa Alize Cornet. EFE jcs/ga