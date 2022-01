Ministro de Defensa venezolano ve que OTAN se proyecta con Colombia como peón

Caracas, 17 ene (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, consideró este lunes que la OTAN "se proyecta a Latinoamérica con Colombia como peón" y "pretende adueñarse del mundo extendiéndose más al este de Europa". "La OTAN pretende adueñarse del mundo extendiéndose más al este de Europa. Al mismo tiempo la organización trasatlántica se proyecta a Latinoamérica con Colombia como peón y la presencia cada vez más resuelta de medios militares y navales en nuestra área de influencia ¿Y entonces?", dijo Padrino, según recoge el equipo de prensa de las Fuerzas Armadas. Al respecto, afirmó que hay "imágenes donde expresa claramente" que "Brasil y Colombia se colocan a disposición del imperio norteamericano". Padrino también rechazó las acciones "de aquellos países que se prestan como un instrumento ciego de la hegemonía imperial para ostentar el poder sobre otras naciones y así atentar con la soberanía de los pueblos". El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, acusó a la OTAN de "intentos de expandirse artificialmente" al tratar de atraer no solo a Ucrania, sino también a países escandinavos que no son miembros de la Alianza Atlántica. El pasado 14 de enero sostuvo que Moscú espera un aumento de la presencia de la OTAN cerca de Rusia "en los próximos meses" utilizando el pretexto de las tensiones en torno a Ucrania. Por su parte, EE.UU. y Ucrania acusan a Rusia de haber acumulado cerca de 100.000 soldados en la frontera ucraniana y de planear un ataque este mismo invierno, por lo que se preparan ya sanciones "sin precedentes" en caso de que el presidente ruso, Vladímir Putin, decidiera dar la orden. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, no descartó en una entrevista al canal de televisión internacional ruso RTVI el despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela. "No quiero confirmar nada (...), ni descartar nada", afirmó. EFE gdl/sc/jrh