Medvedev y Rublev con contundencia a segunda ronda; Ruud se baja por lesión

Melbourne (Australia), 18 ene (EFE).- Los rusos Daniil Medvedev (2) y Andrey Rublev (5) superaron con contundencia sus encuentros de primera ronda del Abierto de Australia al suizo Henri Laaksonen por 6-1, 6-3 y 7-6(3) y al italiano Gianluca Mager por 6-3, 6-2 y 6-2; mientras que el noruego Casper Ruud (8) se retiró antes de su encuentro ante el eslovaco Alex Molcan por una lesión de tobillo. También cumplió como favorito el joven italiano Jannik Sinner (11) tras superar al portugués Joao Sousa por 6-4, 7-5 y 6-1. Medevdev, vigente campeón del Abierto de Estados y finalista en Melbourne Park, firmó un debut plausible que confirmó su condición de gran favorito tras la deportación del serbio Novak Djokovic (2). “Él estaba jugando increíble así que me tocaba ser paciente. Me gusta la presión, el año pasado empezó bien aquí en Australia después de ganar la Copa ATP y llegar a la final aquí”, comentó tras su partido. El moscovita, que alcanzó la segunda ronda por quinto año consecutivo, se podría enfrentar en la segunda ronda al australiano Nick Kyrgios en el caso de que supere en su debut al inglés de la previa Liam Broady. Su compatriota Rublev tampoco dudó en su primer paso frente al italiano tras conectar 33 golpes ganadores y 13 errores no forzados, que contrastaron con los 22 y 37 de su rival. Rublev, que cayó en los cuartos de final en la edición pasada, jugó su partido número 50 en competición Grand Slam. Su siguiente escollo se conocerá tras la conclusión del encuentro que enfrenta al español Roberto Carballés y Ricardas Berankis. Por su parte, el octavo cabeza de serie Ruud, jugador de la Rafa Nadal Academy, anunció en una rueda de prensa previa a su partido que no podría finalmente saltar a pista después de haberse torcido el tobillo en uno de los entrenamientos previos a su estreno. EFE jcs/ga