Los clásicos uruguayos cambian de hora a petición del Ministerio del Interior

Montevideo, 18 ene (EFE).- Los dos clásicos que el Nacional y el Peñarol disputarán como parte de la pretemporada 2022 se jugarán más temprano de lo que en principio estaba previsto después de un pedido llevado a cabo por el Ministerio de Interior de Uruguay por cuestiones de seguridad. Así lo anunciaron este martes a Efe fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que en esta oportunidad no será la encargada de organizar dichos partidos tras un informe de su Comisión de Seguridad ante recientes episodios de violencia presuntamente vinculados con ambas aficiones. En principio, los juegos programados para el 22 y el 26 de enero iban a ser a las 21.30 hora local (00.30 GMT); sin embargo, la petición de la cartera llevó a que el horario de inicio de ambos encuentros pase a las 19.00 hora local (22.00 GMT). El primero de ellos se jugará en el estadio Centenario, en Montevideo, mientras que el segundo será en el Domingo Burgueño Miguel, en el departamento (provincia) de Maldonado, en el sureste del territorio uruguayo. Al igual que había sucedido en otras oportunidades, la AUF no será la organizadora de los encuentros, decisión que esta vez fue tomada por las autoridades de la entidad después de un informe que le dio su Comisión de Seguridad. El ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto Heber, dijo el 13 de enero en una conferencia de prensa que suspender los partidos que se jugarán el 22 y el 26 de enero era una opción que estaba sobre la mesa. Dicha declaración se dio luego de que dos personas fueran asesinadas en hechos que las autoridades aún investigan y todavía no descartan que puedan estar vinculados con el fútbol. Según informó la prensa local, en el primero de estos falleció un hincha de Nacional que estaba condenado por el asesinato de uno de Peñarol en 2016. Por su parte, en el segundo, murió una persona que usaba ropa de Peñarol cuando fue asesinada. Los dos clásicos de verano serán parte de una pretemporada que comenzó este lunes con sendas victorias para los dos equipos más grandes del fútbol uruguayo. En su primer juego, el Peñarol venció por 4-0 al argentino Barracas Central, mientras que el Nacional derrotó por 4-2 en los penaltis al chileno Ñublense luego de igualar 2-2 en los 90 minutos reglamentarios.