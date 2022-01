La variante delta aún predomina en Rusia, donde avanza con fuerza ómicron

Moscú, 18 ene (EFE).- En Rusia aún predomina la variante delta del coronavirus con un 60 % del total de las infecciones, pero avanza rápidamente ómicron, que padecen el 40 % de los enfermos, según confirmaron hoy las autoridades rusas. "A día de hoy, el 60 % de las infecciones en territorio ruso corresponden a la variante delta y el 40 % restantes a ómicron y otras variantes no dominantes", dijo la vice primera ministra rusa, Tatiana Gólikova. Gólikova, citada por la agencia Interfax, agregó que hasta el momento se han confirmado 1.682 casos de ómicron en Rusia, pero "su número real es mucho mayor". Asimismo, afirmó que el 70 % de los casos se deben a contagios locales, ya que se trata de personas que no han viajado recientemente al exterior. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianian, afirmó, a su vez, que esta semana los casos de covid-19 en la capital rusa se van a duplicar. Ante ese panorama, el regidor de Moscú llamó a reimplantar el teletrabajo para "el mayor número de empleados posible". También dijo que las personas mayores de 60 años y los moscovitas con enfermedades crónicas deberán guardar el régimen de autoaislamiento hasta el 1 de abril. Con todo, las autoridades señalaron que por el momento el aumento de los contagios no ha repercutido seriamente en la ocupación hospitalaria. Por ello, se ha tomado la decisión de reducir la cuarentena por coronavirus de dos semanas a una, dijo Gólikova. Rusia sigue registrando nuevos máximos de contagios de covid-19 en lo que va de año ante la propagación de la variante ómicron, con la detección de 31.342 casos en las últimas 24 horas. Se trata del mayor número de infecciones de coronavirus en este país desde el pasado 6 de diciembre. En lo que va de pandemia en todo el país se han detectado 10.865.512 contagios confirmados de covid-19. Hasta el momento, un total de 76.520.849 personas han sido inmunizadas con la pauta completa, lo que representa el 63,7 % de la inmunidad colectiva, lejos aún del 80 % al que aspiran las autoridades. EFE aj/fss/jgb