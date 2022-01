La ESA cree que la tensión Rusia-Ucrania no afectará a la misión ExoMars

París, 18 ene (EFE).- El director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, se mostró convencido este martes de que la tensión política y militar entre Rusia y Ucrania no afectará a la cooperación espacial con Moscú, y en particular a la misión ExoMars programada para el próximo mes de septiembre. "Queremos separar la cooperación en el espacio de la situación política", subrayó Aschbacher en una conferencia de prensa virtual al ser preguntado por cuál sería el impacto de una eventual invasión de Ucrania por tropas rusas, una eventualidad que, según insistió, nadie querría que se concretara. Hizo hincapié en que los programas espaciales se programan con una proyección para varias décadas y en que la cooperación de los occidentales con Rusia ha podido mantenerse en la Estación Espacial Internacional (ISS), que lleva ya en servicio una veintena de años y es "un símbolo de paz". En cuanto al lanzamiento programado de la segunda misión europea de exploración de Marte ExoMars, en la que la ESA colabora la agencia espacial rusa Roscosmos, dijo que cree que "lo que ocurra en el terreno político no cambiará los planes". "En el espacio -añadió- necesitamos una cooperación de largo plazo". Aschbacher repasó durante la conferencia de prensa los programas en los que trabaja la ESA, y destacó que buscan "una solución lo más pronto posible" al agujero de 750 millones de euros (853,9 millones de dólares, al cambio actual) en el presupuesto del programa de observación de la Tierra Copernicus a causa del Brexit. Una vez superada la fecha límite del 30 de noviembre que se había fijado para un compromiso entre Londres y los europeos, la ESA baraja diferentes opciones para hacer frente a ese problema presupuestario y no tener que prescindir de ninguna de las seis misiones programadas. Eso incluye consultas con la industria, señaló Aschbacher. Uno de los grandes retos para la ESA este año es la realización de los primeros lanzamientos de dos nuevos cohetes, el Vega C programado en abril y, sobre todo, el Ariane 6, para el que recientemente se pospuso la misión inaugural al tercer trimestre. Aschbacher reconoció que todavía no se ha fijado una fecha precisa y la razón es que hay un margen de incertidumbre sobre la fase de pruebas, que se va a llevar a cabo por una parte en Alemania y por otra en la base de lanzamientos de Kurú, en la Guayana francesa. En 2022, la ESA ha previsto dos nuevos lanzamientos de su sistema Galileo de navegación por satélite, uno en marzo-abril y otro en septiembre-noviembre, así como otro para el satélite Meteosat de Tercera Generación (MTG) en el cuarto trimestre. El directo general de la ESA lamentó de forma repetida que Europa no esté a la altura de las otras potencias espaciales en el terreno de la exploración con humanos, ya que no tienen "suficiente dinero". Detalló que el pasado año el presupuesto de los europeos para ese tipo de programas fue de 735 millones de euros (836,8 millones de dólares), frente a los más de 12.000 millones de dólares de la NASA estadounidense (unos 10,539 millones de euros). El presupuesto de la agencia para 2022 se ha incrementado en un 10 % para alcanzar 7.200 millones de euros (8.197 millones de dólares), de los cuales el 64,3 % son aportaciones de los 22 Estados miembros y un 28,4 % los pondrá la Comisión Europea. La ESA está llevando a cabo un proceso de selección de astronautas para la que se presentaron 23.307 candidatos, un 24 % mujeres. Según las cifras presentadas este martes, han pasado a la segunda fase 1.362, de los que un 39 % son mujeres y la selección va a continuar con el objetivo de disponer a finales de año de un panel de varias decenas, según Aschbacher. EFE ac/rcf/ess (vídeo)