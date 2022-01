Kyrgios y De Miñaur dan esperanza a los locales con cómodos triunfos

Melbourne (Australia), 18 ene (EFE).- Los locales Nick Kyrgios y Alex De Miñaur (32) cumplieron con convicción en sus estrenos en el Abierto de Australia después de superar al británico de la previa Liam Broady por 6-4, 6-4 y 6-3 y al italiano Lorenzo Musetti por 3-6, 6-3 , 6-0 y 6-3. “Grandes recuerdos aquí, no hay otro sitio en el que me gustaría más que aquí. Él es un rival muy talentoso, he podido jugar un gran tenis para remontar”, comentó la principal esperanza ‘aussie’ tras abordar un brillante juego en la red con el que cerró hasta 28 puntos. Su próximo rival será el polaco Kamil Majchrzak después de que se impusiera con facilidad en tres mangas al italiano Andreas Seppi. También brindó espectáculo al público de la John Cain Arena el tenista de Canberra Nick Kyrgios, que reapareció en partido oficial tras su último partido, disputado en el Abierto de Estados Unidos y que perdió, en primera ronda, contra el español Roberto Bautista (15). Kyrgios, que se superó su estreno por octava vez en su carrera, levantó al público de sus asientos tras ejecutar un servicio por debajo y entre las piernas durante una primera manga que dominó con una temprana rotura. Su siguiente rival será el ruso Daniil Medvedev (1), que venció por su parte al suizo Henri Laaksonen en tres mangas también. “Vamos a jugar en la Rod Laver. Él es un jugador increíble. Pero estoy concentrado en el dobles de mañana con Thanasi”, dijo tras finalizar su encuentro. EFE jcs/og