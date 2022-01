Johnson dice que Ucrania debe poder aspirar a unirse a la OTAN

Londres, 18 ene (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo este martes que, "como democracia libre", Ucrania "debe poder seguir aspirando a unirse a la OTAN" y no puede permitirse al presidente ruso, Vladímir Putin, "reescribir las normas" internacionales tratando de impedirlo. El líder conservador hizo estos comentarios en la reunión semanal con su gabinete de ministros, cuando también aseguró que el Reino Unido "sigue abierto a más conversaciones con Rusia", indicó un portavoz oficial. De acuerdo con la fuente, Johnson explicó que el Reino Unido "está haciendo todo lo posible para apoyar al pueblo ucraniano ante la campaña de desinformación de Rusia para socavar a su vecino soberano". El portavoz confirmó que el Gobierno británico enviará a Kiev nuevo armamento para incrementar su "capacidad defensiva", así como un equipo de un centenar de militares que proporcionará entrenamiento. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el canciller alemán, Olaf Scholz, excluyeron este martes en Berlín (Alemania) una respuesta militar en el caso de una agresión rusa a Ucrania -cuyo derecho a la autodefensa apoyan-, aunque habría duras consecuencias "políticas y económicas". A su vez, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, mantuvo en Moscú que Rusia "no ha dado motivos" para un nuevo conflicto en torno a la antigua república soviética, de la cual se anexó el territorio de Crimea en 2014, y argumentó que su país no es el que amenaza sino que son "los amenazados". Sobre la concentración de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania, que preocupa a Occidente, Lavrov apuntó que se trata de algo que Rusia hace "en su propio territorio". EFE jm/gx/pddp