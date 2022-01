Imputan a política colombiana tras ser detenida con un kilo de cocaína

Cartagena (Colombia), 18 ene (EFE).- La Fiscalía General de Colombia imputó este martes cargos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes a la presidenta del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, Gloria Estrada, tras ser capturada en un vehículo donde se halló un kilo de cocaína. Estrada, su pareja, Martín Barreto, y el empresario Avelino Villamizar fueron detenidos el pasado viernes en un retén de la Policía instalado en el exclusivo barrio de Manga de la ciudad caribeña. Durante la requisa al vehículo en que se desplazaban se encontró un paquete con 997 gramos de cocaína, 7.950.000 de pesos (1.970 dólares) en efectivo y una pistola sin permiso de porte. Estas personas fueron presentadas al día siguiente ante un juez de garantías, quien legalizó sus capturas. Durante la audiencia de imputación de cargos que comenzó hoy, el fiscal pidió al juez que se les imponga de manera preventiva una medida de aseguramiento carcelario ya que, aseguró, que "hay suficientes elementos de juicio para que la misma proceda". Dijo que "el delito es muy grave porque atenta contra la seguridad pública y contra la integridad personal", afecta todos los ámbitos del país, por lo que lo consideró un "delito de máxima gravedad". El fiscal agregó que, según la versión de los policías que realizaron la captura de estas personas, el paquete con cocaína empacado y prensado estaba debajo de uno de los asientos del vehículo "de manera visible". Y continuó argumentando que "es claro que estas personas tenían conocimiento de que llevaban esa sustancia y es claro que tienen la capacidad intelectual para saber qué actividad estaban realizando". Por su parte, los acusados no aceptaron los cargos y se declararon inocentes. El vehículo en que se transportaban estas tres personas portaba publicidad política visible exterior del senador del Partido Liberal Lidio García, lo que levantó polémica, aunque el candidato aseguró que "no tendría ningún tipo de responsabilidad sobre lo sucedido". "Sí, la camioneta tiene publicidad mía, ella es una concejal liberal a la que siempre, en los últimos meses, intenté que me apoyara por primera vez. Nunca ha votado por mí, hice todo lo imposible para buscar todo esto", agregó García. EFE ric/ime/rrt (foto)