Hungría culmina su fracaso y cae eliminada tras perder ante Islandia

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- La selección de Hungría culminó su fracaso y cayó eliminada en el Europeo que organiza junto con Eslovaquia al perder este martes por 31-30 ante Islandia en un choque en el que, como le ocurrió en la primera jornada ante Países Bajos, se vio superada por la presión. Los 20.000 espectadores que volvieron a abarrotar el Handball Arena de Budapest, lejos de llevar en volandas a los jugadores húngaros, se convirtieron en un auténtico lastre para los brazos de los magiares, que fueron siempre a remolque del conjunto islandés. El retorno al equipo del pivote Bence Banhidi, tras superar las molestias que le impidieron jugar el pasado domingo ante Portugal, no sirvió para reconducir el juego de una selección húngara que partía como una clara aspirante a pelear por las medallas en su Europeo. Una condición que pesó como una losa al conjunto magiar, que nunca supo encontrar la fórmula para contener al lateral Omar Ingi Magnusson, que se convirtió en el gran protagonista del triunfo islandés con sus nueve dianas. Hungría pareció aferrarse a sus opciones de clasificación al situarse a falta de doce minutos para la conclusión por delante en el marcador (25-26), tras enjugar una desventaja de dos tantos. Pero Magnusson no estaba dispuesto a que su gran partido se quedara sin premio y volvió a poner con ventaja a una Islandia, que pareció sentenciar definitivamente la contienda con los dos goles de ventaja (31-29) con los que se situó tras un nuevo tanto del extremo Sigvaldi Gudjinsson, otro de los destacados del encuentro. Un tiempo en el que sólo el extremo de origen español Pedro Rodriguez logró marcar (31-30) para un conjunto magiar que falló hasta tres ocasiones, incluido un lanzamiento de penalti, para empatar. Hungría necesitaba vencer por al menos dos goles para no quedar apeada de su Europeo. EFE jv/ism