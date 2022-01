Madrid, 18 ene (EFE).- Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se despidió de su amigo Francisco ‘Paco’ Gento, fallecido este martes a los 88 años, en un emotivo vídeo en el que comenzó mostrando sus condolencias a sus sedes queridos y en el que comentó que gracias a él le “apasiona el fútbol y el Real Madrid”. “Conquistó el cariño de todos los madridistas y sus rivales deportivos por la ejemplaridad y comportamiento que demostró toda su vida. Me apasiona el fútbol y el Real Madrid por jugadores como Francisco Gento, al que vi desde que era un niño con tal solo cuatro años cuando mi padre me llevaba al Santiago Bernabéu”, dijo en el vídeo compartido en la página web del club. Gento jugó en el Real Madrid 18 temporadas, desde 1953 a 1971, durante las cuales ganó, además de las seis Copas de Europa que le hacen ser el futbolista con más títulos en esta competición, 12 Ligas, 2 Copas de España, una Intercontinental, dos Copas Latinas y una pequeña Copa del Mundo. “Defendió la camiseta del Real Madrid durante 18 años y se convirtió en una de las grandes leyendas de nuestro club y en uno de los mitos del fútbol mundial. Formó parte de una generación de jugadores legendarios que cambiaron la historia del Real Madrid hasta convertirlo en el club más prestigioso del mundo”, aseguró. “De la mano de Santiago Bernabéu y junto a otras leyendas formó parte de un equipo mítico e inolvidable para todos los aficionados que amamos el fútbol. Francisco Gento alcanzó un palmarés casi irrepetible. El único jugador que ha conseguido seis copas de Europa en la historia del fútbol; con el Real Madrid, el club de su vida y que llevó en su corazón hasta el último momento”, continuó. Un Florentino Pérez que ponderó el haber podido compartir amistad con el que fue desde 2016 hasta este martes, presidente de honor del Real Madrid. “Además he tenido la suerte de tener una gran amistad con él, que hizo de los valores del Real Madrid su forma de vida. Los madridistas y los aficionados al fútbol en general nos debemos sentir orgullosos a un jugador que ha contribuido a que el nombre del Real Madrid esté en todos los continentes”, comentó. “Es uno de nuestros grandes mitos y todos le recordaremos como uno de nuestros mejores jugadores de nuestros 119 años de historia. Gracias por todo lo que hiciste por nuestro club. Nunca te olvidaremos y siempre te tendremos en el recuerdo”, concluyó. El Real Madrid abrirá desde las 19:00 horas CET en el palco de honor del Santiago Bernabéu la carpilla ardiente con los restos mortales de ‘Paco’ Gento para que aficionados y personalidades se puedan despedir de la leyenda del club. La capilla ardiente permanecerá abierta también mañana miércoles de las 10.00 a las 13.00 CET (de 08.00 a 11.00 GMT). El entierro se celebrará con posterioridad en su pueblo natal, Guarnizo (Cantabria), en la más estricta intimidad por expreso deseo de la familia.