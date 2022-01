Fallece a los 88 años Paco Gento

Madrid, 18 ene (EFE).- Francisco Gento, exjugador del Real Madrid e internacional español, el único en el mundo con seis Copas de Europa, falleció este martes a los 88 años, ha comunicado el club madrleño Paco Gento jugó en el Real Madrid 18 temporadas, desde 1953 a 1971, durante las cuales ganó, además de las seis Copas de Europa, 12 Ligas, 2 Copas de España y una Intercontinental, entre otros trofeos. "El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Francisco Gento, presidente de honor del Real Madrid y una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial", señala el club en un comunicado. Nacido en la localidad cántabra de Guarnizo, Paco Gento, un extremo izquierdo puro, disputó 600 partidos con el club madrileño, en los que consiguió 182 goles, y fue internacional en 43 ocasiones. "La figura de Paco Gento representa fielmente todos los valores del Real Madrid, y ha sido y seguirá siendo un referente para el madridismo y para el mundo del deporte. Los madridistas y todos los aficionados al fútbol le recordarán siempre como uno de sus grandes mitos", escribió el club del que era presidente de honor desde 2016 en su página web. Gento nació en Guarnizo, pedanía de Astillero, Cantabria, España, el 21 de octubre de 1933. y empezó a jugar al fútbol en 1948 en el equipo del Nueva Montaña y poco después pasó al Astillero. En 1950, debutó como profesional en el Rayo Cantabria, filial del Racing de Santander, al que pasó en 1952 y jugó esa única temporada ya que un año más tarde fichó por el Real Madrid, coincidiendo con la llegada de Alfredo Di Stéfano, donde permaneció hasta su retirada en 1971. Con el equipo blanco, en el que jugó 18 temporadas, ganó 12 Ligas (1953-54, 1954-55, 1956-57, 1957-58, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1966-67, 1967-68 y 1968-69), 2 Copas de España (1962 y 1970), 2 Copas Latinas (1955 y 1957), la Copa Intercontinental de 1960, así como 6 Copas de Europa (1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60 y 1965-66). Apodado "La galerna del Cantábrico", por su velocidad, fue considerado como el mejor extremo izquierda del mundo en la historia del fútbol. En su etapa, compartió vestuario con jugadores como Di Stéfano, Puskas, Kopa, Rial, Del Sol o Amancio y la llegada de los "ye-yés" Grosso, Pirri, Sanchis o De Felipe. Con el Real Madrid totalizó 761 partidos, en los que marcó 253 goles, de estos 427 encuentros en Liga (128 goles). El 21 de mayo de 1971 disputó su último partido oficial en la vuelta de la final de la Recopa, en la que los blancos perdieron contra el Chelsea. Ramón Melcón le hizo debutar con la selección nacional, el 18 de mayo de 1955, ante Inglaterra (1-1). En total, jugó 43 partidos -más 1 con la B- (5 goles). Su último encuentro con la selección española fue el 15 de octubre de 1969 frente a Finlandia, con victoria por 6-0, encuentro en el que debutó como entrenador Ladislao Kubala. Jugó los Mundiales de Chile '62 e Inglaterra '66, en los que no se pasó de la fase de grupos. Gento recibió tres homenajes, el primero el 1 de septiembre de 1965, aún en activo, en partido del Real Madrid contra el River Plate, el segundo el 12 de diciembre de 1972, en partido del Real Madrid contra el Benfica, y el tercero el 5 de diciembre de 2007, poco antes del comienzo del Trofeo Santiago Bernabéu. Consiguió el título de entrenador Nacional en 1973. Dirigió al Castilla, en 1974 al Castellón (Segunda División), entre 1978 y 1980 al Palencia, y entre 1980 y 1981 al Granada. En este último año regresó al Real Madrid para entrenar equipos juveniles. Dentro del esquema del Real Madrid, formó parte del equipo técnico y luego como "embajador en Europa", compartiendo tareas de representación del equipo con el presidente de honor, Alfredo Di Stéfano. Tras la muerte de este, en julio de 2014, Gento le sucedió como presidente de honor del club en octubre de 2016. Poco antes, en abril de ese año, donó al Real Madrid su patrimonio histórico deportivo, formado por mas de 1.600 objetos (camisetas, trofeos e insignias). Entre los reconocimientos recibidos por el jugador en los últimos años se encuentran: estar entre los 100 mejores del mundo de la revista "World Soccer" (1999), aparecer en la relación del COE de los mejores deportistas españoles del siglo XX (1999), Además, está en posesión de la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo (noviembre de 2001), condecoración en la que suma ocho medallas (dos de oro, una de plata y cinco de bronce), tiene la Cruz de Cisneros y la de Isabel la Católica. En Cantabria le han concedido la Medalla de Oro al Mérito Deportivo (diciembre de 1996), Hijo Predilecto de Astillero (junio de 1997) y mejor deportista '73. El Ayuntamiento de Madrid le concedió su Medalla. Fue tío de los exbaloncestistas José Luis y Toñín Llorente y de los exfutbolistas Paco y Julio Llorente. El fallecimiento de Paco Gento llega dos días después de que el brasileño Marcelo, según los datos del Real Madrid, se situase a un título del cántabro en la relación de jugadores con más conquistas. Según apuntaron a EFE fuentes del club, los registros propios mantienen a Gento como el futbolista más laureado en la historia del Real Madrid, con un título más (24) de los que tienen registrados otras bases de datos externas. El Real Madrid asegura que Gento conquistó seis Copas de Europa, doce Ligas, una Copa Intercontinental, dos Copas de España, dos Copas Latinas y una pequeña Copa del Mundo, título que no se tiene en cuenta en otras estadísticas y que provocaría que Marcelo, con 23, aún no haya dado caza a la leyenda madridista. EFE jag-doc-omb/og