España subraya ante EEUU su compromiso con aliados en plena crisis con Rusia

Washington, 18 ene (EFE).- España insistió este martes ante Estados Unidos en su "compromiso" con sus aliados y la "integridad territorial" de Ucrania en medio de las crecientes tensiones con Rusia, una crisis que ha provocado que el mundo "esté conteniendo la respiración", indicó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Albares inició su primera visita oficial a Washington esta mañana con una reunión con el secretario de Estado, Antony Blinken, en la que analizaron los principales temas de la agenda bilateral. "Le he trasladado el compromiso español con nuestros aliados, con Ucrania, también con su integridad territorial y su soberanía, incluida Crimea (...) Y la unidad de los europeos en este asunto", señaló el ministro en declaraciones a los medios en la embajada española al término del encuentro. En este sentido, Albares remarcó a Blinken la intención del gobierno español de trabajar junto a Washington por "el diálogo, la desescalada y la distensión", pero también dijo estar dispuesto a recurrir a "la disuasión si fuera necesaria" en caso de que dicho diálogo no dé los frutos deseados. "Todo el mundo está conteniendo la respiración en esta crisis rusa", reconoció Albares en este momento en el que tanto Estados Unidos como sus aliados consideran que existe un riesgo inminente de invasión de Ucrania por parte de Rusia, cuyas tropas se han ido colocando durante las pasadas semanas en la frontera con ese país. ESPAÑA ANFITRIONA DE LA CUMBRE DE LA OTAN 2022 Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense calificó a España como "un extraordinariamente firme socio y aliado de Estados Unidos y la OTAN" en su breve intervención al inicio de su encuentro con Albares. España acogerá la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará en Madrid del 29 al 30 de junio de este año, en medio de las tensiones con Moscú, y a la que se prevé que asista el presidente estadounidense, Joe Biden, en lo que sería su primer visita a España desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2021. "Consideramos a Estados Unidos un muy buen socio, un buen amigo, y también el aliado natural de Europa", sostuvo Albares. Durante su visita en Washington, que se prolongará hasta el miércoles, el jefe de la diplomacia española sostendrá encuentros con la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, la demócrata Nancy Pelosi; y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, entre otros. También se reunirá con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, Mauricio Claver-Carone. Albares tiene previsto ofrecer mañana una conferencia en el Center for Strategic and International Studies (CSIS) sobre las relaciones transatlánticas, y volverá al Congreso para verse con el presidente de la comisión de Exteriores de la Cámara de Representantes, Gregory Meeks. SAHARA OCCIDENTAL Y LATINOAMÉRICA En su encuentro con Blinken, el ministro español de Exteriores trató asimismo la situación en Latinoamérica, especialmente la "triste situación" en Nicaragua donde ambos coincidieron en exigir la liberación de presos políticos. Y los últimos acontecimientos en Venezuela, donde Albares hizo un llamado para que el gobierno y la oposición retomen el "diálogo" para "poder avanzar en la senda democrática". Finalmente, adelantó que España y Estados Unidos han acordado "unir fuerzas" para encontrar una solución a la situación en el Sáhara Occidental, puesto que "es un conflicto que tiene terminar" y "no puede durar más décadas". Albares explicó que este viernes se reunirá en Madrid con el enviado especial de la ONU para el conflicto en el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, después de la gira del diplomático por la región, la primera desde que fue designado para el cargo el pasado año. España mantiene su postura de que el conflicto del Sáhara Occidental se resuelva mediante el diálogo entre Rabat y el Frente Polisario, después de que el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociera la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española.