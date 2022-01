Empresas de telefonía de EE.UU. retrasan el servicio 5G cerca de aeropuertos

Nueva York, 18 ene (EFE).- Las empresas de telecomunicaciones Verizon y AT&T, que este miércoles tenían previsto activar sus nuevos servicios de 5G, anunciaron este martes que van a retrasar su despliegue cerca de algunos aeropuertos estadounidenses con el fin de evitar posibles problemas en el tráfico aéreo. Las compañías dieron a conocer sus decisiones después de que este lunes las principales aerolíneas del país pidiesen al Gobierno que bloquease la transmisión de señales 5G en un radio de 3,2 kilómetros (2 millas) alrededor de las pistas de aterrizaje de los aeropuertos. Airlines for America, que representa a los principales transportistas de pasajeros y carga, advirtió de que, si eso no ocurre, el lanzamiento este miércoles 19 de las nuevas bandas de frecuencia 5G en Estados Unidos tendría consecuencias "catastróficas" en las operaciones de las aerolíneas comerciales del país. En un comunicado, Verizon explicó que ha decidido de forma voluntaria "limitar" su red de 5G alrededor de aeropuertos, mientras que AT&T señaló que ha aceptado retrasar temporalmente el encendido de un número limitado de torres alrededor de ciertos aeropuertos. "Quiero agradecer a Verizon y AT&T por aceptar retrasar el despliegue del 5G alrededor de aeropuertos clave y seguir trabajando con el Departamento de Transporte para un despliegue seguro del 5G en este número limitado de lugares", señaló en un comunicado el presidente de EE.UU., Joe Biden. Según Biden, el acuerdo "evitará alteraciones potencialmente devastadoras en el tráfico de pasajeros, las operaciones de mercancías y la recuperación económica, mientras permite que más del 90 por ciento del despliegue de torres inalámbricas ocurra como estaba previsto". El presidente dijo que la Casa Blanca continuará en contacto permanente con todas las partes hasta que se arreglen todas las cuestiones y pueda encontrarse una solución permanente en esos aeropuertos. Según las compañías aéreas, las nuevas bandas de frecuencia de 3,7 a 3,8 gigahercios (GHz), el llamado espectro de banda C, que brindará a las redes un mayor alcance geográfico y señales más rápidas, pueden provocar que muchos sistemas de seguridad de los aviones se vuelvan "inutilizables". En concreto, a las aerolíneas y los fabricantes de aviones como Airbus y American Boeing les preocupa que las nuevas señales 5G puedan interferir en los radioaltímetros de los aviones, que miden la distancia entre la aeronave y el suelo, así como los sistemas de datos que ayudan a los aviones a aterrizar. Para hacer frente a esas preocupaciones, las compañías de telecomunicaciones AT&T y Verizon ya habían accedido este mes a retrasar dos semanas el lanzamiento de las nuevas bandas de frecuencia 5G, hasta este miércoles 19 de enero. EFE mvs/fjo/laa