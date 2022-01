El Supremo de EE.UU. analiza el veto de la Alcaldía de Boston a una bandera cristiana

Washington, 18 ene (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó este martes los argumentos orales en un caso donde debe estudiar si las autoridades de Boston vulneraron el derecho a la libertad de expresión al impedir que un grupo cristiano ondeara su bandera en uno de los mástiles de la Alcaldía. Los magistrados del alto tribunal escucharon este martes en una audiencia las alegaciones de la asociación cristiana Camp Constitution, que presentó una denuncia al considerar vulnerados sus derechos, y de la Alcaldía de Boston, que asegura que no puede enarbolar símbolos religiosos. Desde el año 2005, la Alcaldía de Boston admite solicitudes ciudadanas para izar banderas con el objetivo de promover la inclusión, pero en 2017 rechazó la petición de ondear una insignia con la cruz cristiana. El Supremo estadounidense debe dirimir ahora si el mástil de la Alcaldía es un foro público amparado por la libertad de expresión, como defiende la agrupación cristiana, o si se trata de un espacio donde debe respetarse la separación entre Estado y religión, como afirma Boston. Durante la audiencia, el abogado de Camp Constitution Matthew Staver acusó a las autoridades de Boston de tener un "punto de vista discriminatorio" contra las religiones. "Después de 12 años en los que se ha aprobado el izamiento de 284 banderas, sin ningún veto ni revisión, una palabra llamó la atención de las autoridades de Boston. La palabra 'cristiano'", denunció. Por su parte, el representante legal de las autoridades de Boston justificó que la Constitución obliga a los poderes públicos a ser "neutrales" ante cualquier religión y explicó que, por ello, la normativa de las banderas de la Alcaldía excluye a los símbolos religiosos. "La primera norma es que la ciudad no izará ninguna bandera que sea discriminatoria, ofensiva o que apoye a alguna religión", expresó. Durante los últimos 12 años, la Alcaldía de Boston aprobó que se izaran 284 banderas, generalmente de otros países pero también de apoyo a colectivos como el LGTB. En la audiencia, los magistrados del Supremo, de mayoría conservadora, se mostraron escépticos sobre los argumentos utilizados por la Alcaldía de Boston. La ONG Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) expresó en un comunicado que "cuando el Gobierno abre un foro como la Alcaldía, no puede discriminar a nadie por cuestiones religiosas".