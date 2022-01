El Parlamento checo da el primer paso para retirar la inmunidad a Babis

Praga, 18 ene (EFE).- Una comisión del Parlamento checo recomendó este martes levantar la inmunidad como diputado al exprimer ministro Andrej Babis, sospechoso de corrupción con fondos europeos, informó hoy el canal público CT24. Esa comisión, la que trata sobre la inmunidad de los legisladores, dio la razón a los argumentos de la fiscalía y ahora será el pleno de la Cámara el que decidirá, probablemente la semana que viene, sobre el desafuero del ex jefe del Gobierno. Babis no hizo hoy uso de su derecho de defensa para responder a los miembros de la comisión, ni comentó su veredicto, si bien en el pasado reiteró que, según él, se trata de una causa "política". El magnate agroindustrial Babis, que encabeza la formación opositora populista Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO), fue denunciado en 2015 por daños y perjuicios contra los intereses económicos de la UE y por delitos de corrupción con fondos públicos. Babis, uno de los hombres más ricos del país centroeuropeo, con un patrimonio cercano a los 3.500 millones de dólares, obtuvo en 2007 fondos de un programa exclusivo para pymes de la UE para una de sus empresas, que había sido previamente desligada de su consorcio Agrofert, y la cual, tras lograr las ayudas, volvió a ser integrada en el grupo. Este caso fue también investigado por la Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF), que constató "fraude" e "irregularidades" en la concesión de esos fondos comunitarios, que fueron devueltos a Bruselas. Para sentar a Babis en el banquillo de los acusados, ahora es necesario privarle de su condición de aforado. Babis ya perdió su inmunidad en dos ocasiones, en septiembre de 2017 y enero de 2018, para poder ser investigado. Los medios locales barajan que Babis puede ser uno de los candidatos a las presidenciales de enero de 2023, y, de ser elegido, quedaría protegido de la acción de la Justicia en caso de que la fiscalía no logre que se le abra juicio.