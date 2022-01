El molnupiravir, el antiviral contra la covid, comienza a venderse en Bolivia

La Paz, 17 ene (EFE).- El antiviral molnupiravir se comenzará a comercializar desde este martes en Bolivia para tratar los casos leves y moderados de la covid-19, informó este lunes la farmacéutica local que lo importará al país. El medicamento, que se venderá con el nombre de Molmed 400, fue aprobado por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed), explicó a Efe Ronald Reyes, el gerente general de Droguería INTI, que hizo las gestiones para traerlo a Bolivia. La farmacéutica boliviana inició los trámites en noviembre pasado, cuando la multinacional Merck Sharp & Dohme (MSD) liberó la patente de este medicamento "para que se pueda comercializar en todas partes del mundo a través de franquicias de fabricación", indicó Reyes. Tras conseguir un proveedor certificado, se hicieron las gestiones ante la Agemed y desde esta semana se comenzará a vender en el país, señaló. "Mañana (martes) ya va a estar disponible en las cadenas de farmacias para que pueda ser vendido a través de receta médica a personas que estén con diagnóstico positivo de covid-19", sostuvo Reyes. Las pruebas en tercera fase realizadas sobre este producto mostraron que quienes tomaron molnupiravir no requirieron hospitalización "y el índice de muerte se ha reducido a un 50 %", según el gerente de INTI. El tratamiento debe iniciarse tan pronto la persona confirme que está contagiada y se toma durante cinco días, dos cápsulas cada doce horas, explicó. Según Reyes, lo que hace el fármaco es evitar que el virus se replique en el organismo, logrando que baje su carga viral, por lo que el paciente "ya no va a contagiar a la familia". "Esto está minimizando que los contagios se repliquen y que el virus se propague en el cuerpo del paciente", destacó. También remarcó que el producto "no se lo toma como un tema preventivo", pues es solamente para personas cuyo contagio ha sido confirmado con una prueba de laboratorio. Lo pueden consumir personas vacunadas y no inmunizadas, y de momento sólo mayores de 18 años bajo prescripción médica, dijo. Droguería INTI ha enfatizado en una nota de prensa que el fármaco "no es un sustituto de la vacunación". Además aclaró que su uso no debe prolongarse por más de cinco días y no se recomienda su consumo durante el embarazo, "ya que puede causar efectos teratogénicos". Reyes indicó que el precio de cada cápsula en las farmacias "no debería superar los 63 bolivianos", es decir, un aproximado de 9 dólares. El uso del molnupiravir para tratar la covid-19 ha sido aprobado en países como Estados Unidos, Japón, India y latinoamericanos como México y Paraguay. Bolivia, que atraviesa por una cuarta ola de la pandemia, acumula 711.299 casos positivos y 20.103 fallecidos desde marzo de 2020. EFE gb/lnm/cfa (video)