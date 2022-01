El madridismo despide a Gento junto a sus Copas de Europa

Madrid, 18 ene (EFE).- El madridismo, representado tanto por sus aficionados como por sus autoridades, leyendas, el entrenador Carlo Ancelotti o el capitán Marcelo Vieira, despidieron este martes a Francisco Gento, fallecido hoy a los 88 años, leyenda del club y presidente de honor, homenajeado en el Santiago Bernabéu con sus seis Copas de Europa, un hito que nadie ha igualado en la historia. El último adiós a la 'Galerna del Cantábrico', como fue conocido durante sus 18 años como extremo del Real Madrid y la selección española reabrió un Bernabéu en obras para que todos los aficionados que lo desearan pudieran acercarse a rendir el último tributo al que fuera su ídolo. En un recorrido de un solo sentido por el estadio en obras, todos aquellos que acudieron a despedirse de Gento pudieron disfrutar de algunos recuerdos de su carrera, como fotografías y miniaturas de los trofeos conseguidos durante su trayectoria, jalonada con 24 títulos, más que ningún otro futbolista del Real Madrid con las seis Copas de Europa, 12 Ligas, 2 Copas de España y una Copa Intercontinental, entre otros trofeos. Ya en el recinto del palco, reducido por las remodelaciones, una gran fotografía de Gento con sus trofeos por detrás presidía la sala, en la que el féretro, dispuesto sobre un podio, estaba cubierto con una bandera blanca con el escudo del Real Madrid y escoltado por delante por las seis Copas de Europa y una camiseta blanca con el 11 que identificó al extremo. Por detrás, banderas del Real Madrid, de España, la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de la capital con crespones negros, y a un lado del féretro una fila de coronas de flores, encargadas por su esposa e hijos, sus hermanos, el Real Madrid, la junta directiva del club, o la asociación de exjugadores blancos. Las flores como homenaje al difunto no acababan ahí, sino que por todo el pasillo se desplegaban más coronas: la sección de baloncesto blanca, la fundación madridista, la peña 'Primavera Blanca', la Real Federación Española de Fútbol, LaLiga, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), clubes rivales como el Barcelona o el Sevilla... Incluso un reconocido madridista del mundo de la cultura, el cantante Alejandro Sanz, recientemente nombrado socio de honor de la entidad, también quiso rendir su homenaje floral a Gento. Uno de los primeros en acudir a dar su despedida fue Marcelo, uno de los tres capitanes de la primera plantilla y el segundo futbolista más laureado de la historia blanca con 23 títulos, solo uno por detrás de Gento, según confirmaron a EFE fuentes de la entidad blanca. Con traje y camisa negros, el brasileño se acercó unos segundos al pedestal del féretro con un profundo respeto. Le siguieron el entrenador del primer equipo femenino, Alberto Toril y la capitana del equipo, Ivana Andrés. El transcurso de las horas vieron pasar a figuras bien conocidas de la sociedad madrileña, como el padre Ángel, presidente de la organización caritativa Mensajeros de la Paz, que oraba ante el féretro justo en el momento en el que el entrenador del primer plantel, el italiano Carlo Ancelotti, acudía a dar su homenaje junto a su mujer. También autoridades políticas como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, pasaron largo tiempo confortando a la familia Gento, representada por un buen número de familiares, mayores y pequeños, dispuestos a dar su último adiós. Ejerciendo como anfitrión estuvo el presidente madridista Florentino Pérez, conversando con unos y con otros, así como el director de Relaciones Institucionales de la entidad y exjugador, Emilio Butragüeño. Junto a ellos al que acompañaron varios exjugadores como Paco Buyo, José Martinéz 'Pirri', Fernando Sanz, Fernando Hierro, el montenegrino Pedja Mijatovic, Álvaro Arbeloa o Rafael Martín Vázquez. Representando al deporte español acudió el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, y dejando a un lado la histórica rivalidad ciudadana acudió Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. El sentimiento por el histórico extremo no se redujo a los jugadores y dirigentes. También madridistas de todo tipo y condición acudieron a la capilla ardiente. Los más fueron veteranos que recordaban sus mejores momentos, incluso en algún momento en voz alta. "Eras una magnífica persona y un mejor jugador, que Dios te tenga en su gloria", exclamó ante el féretro un hombre de edad avanzada. Otro vino a despedirse de su ídolo con una fotografía enmarcada en blanco y negro del equipo campeón de la sexta Copa de Europa del Real Madrid, la de 1966. "Nunca le vi dar una patada a nadie, le ponían a él la zancadilla para que no corriera", explicó Enrique, un seguidor madridista de 81 años que no quiso dejar pasar la oportunidad de dar su último homenaje a su ídolo con su cuadro. Gento nació en Guarnizo, pedanía de Astillero, Cantabria, España, el 21 de octubre de 1933. Pasó por el Rayo Cantabria y el Racing de Santander, antes de fichar por el Real Madrid, donde jugó de 1953 a 1971 un total de 761 partidos, en los que marcó 253 goles. Con la selección española disputó 43 partidos y marcó 5 goles, participando en los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966. La capilla ardiente de Gento en el Santiago Bernabéu reabrirá sus puertas este miércoles, desde las 10:00 hasta las 13:00 horas. Posteriormente será enterrado en su pueblo natal, Guarnizo (Cantabria), en la más estricta intimidad por expreso deseo de la familia, según informó el Real Madrid. EFE 1011340 mam/jl (foto)(vídeo)