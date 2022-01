El Kremlin preocupado por envío de armas de Reino Unido y EEUU a Ucrania

Moscú, 18 ene (EFE).- El Kremlin expresó hoy su preocupación tras los anuncios de Londres y Washington sobre el envío de armas a Ucrania, hecho que calificó de "altamente peligroso" en medio de las tensiones entre Moscú y Kiev. "Esto es extremadamente peligroso y no propicia la reducción de las tensiones", afirmó en su rueda de prensa telefónica diaria el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, quien insistió en la preocupación de Rusia respecto al creciente suministro de armas a Ucrania, en particular, de sistemas antiaéreos portátiles. El representante del Kremlin recordó que la venta de estos tipos de sistemas antiaéreos "está regulada por el derecho internacional". El ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, anunció la víspera en el Parlamento un acuerdo para proveer a Ucrania de nuevo armamento para incrementar su "capacidad defensiva" ante la posibilidad de una invasión rusa, que según Washington y Kiev podría tener lugar este mismo invierno. Wallace detalló que el paquete incluye "sistemas de armamento ligero antitanques" y resaltó que todos los equipos son de "corto alcance" y tienen una utilidad "claramente defensiva", por lo que no son una "amenaza para Rusia". El paquete se suma a la colaboración militar que ya acordaron el Reino Unido y Ucrania el año pasado, que englobaba, entre otros aspectos, programas de entrenamiento y la construcción de varios buques armados. Este mismo lunes un grupo de seis senadores estadounidenses pertenecientes a los partidos Demócrata y Republicano visitó Kiev, donde se reunió con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski y el ministro de Exteriores, Dmitro Kuleba. Los legisladores estadounidenses expresaron su apoyo a la soberanía e integridad territorial del país, y "la disposición de EEUU a tomar medidas concretas para fortalecer la seguridad" de Ucrania. El senador demócrata Richard Blumenthal no solo amenazó a Rusia con "sanciones demoledoras", sino que aseguró que EEUU dará "al pueblo ucraniano las armas necesarias para proteger sus vidas, ya sean (misiles antitanque) Javelin,(misiles antiaéreos) Stinger", según la agencia ucraniana UNIAN. "Rusia pagará el precio y habrá consecuencias. Vladímir Putin pasará a la historia como un paria", añadió, según la misma fuente. Kuleba destacó por su parte el apoyo del Congreso de EEUU al sector de Defensa ucraniano, al señalar que "una Ucrania fuerte es el mejor factor de disuasión ante la agresión rusa". EFE fss/cae/jgb