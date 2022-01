Lima, 18 ene (EFE).- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) expresó su firme rechazo a la "indignante" condena por difamación impulsada por el empresario y político César Acuña contra el periodista Christopher Acosta y el editor Jerónimo Pimentel por el libro "Plata como cancha". El organismo internacional, con sede en Nueva York, se pronunció así en un comunicado divulgado este martes, una semana después de conocerse el fallo que condenó a Acosta y Pimentel a dos años de cárcel suspendida (sin ingreso a prisión) y al pago de una indemnización a Acuña de 400.000 soles (unos 100.000 dólares). El juez a cargo del caso, Raúl Jesús Vega, del trigésimo Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, consideró que el periodista atentó contra el honor de Acuña al incluir en el libro citas difamatorias realizadas por personas a las que entrevistó y condenó a Pimentel por no revisar el contenido del libro y cortar esos fragmentos sensibles. "Esta absurda condena es el más reciente escandaloso ejemplo del reiterado uso de las disposiciones penales sobre la difamación y el sistema judicial peruano para suprimir el trabajo periodístico sobre asuntos de interés público", denunció en la nota Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ. En esa línea, la entidad instó a las autoridades del país a "dejar de utilizar las disposiciones penales sobre la difamación contra la prensa" y a no objetar la apelación interpuesta por el abogado de Acosta, Roberto Pereira, quien advirtió que el dictamen es "una estocada de muerte al periodismo de investigación". En declaraciones al CPJ, Acosta catalogó de "absurdo" el fallo y expresó que, a menos que sea revocado en la fase de apelación, sentaría el peligroso precedente legal de colocar sobre los periodistas la responsabilidad de probar las denuncias realizadas por sus fuentes. El periodista agregó que no tenía sentido incluir a Pimentel en la querella porque, aunque dirige la división de Perú de la editorial Penguin Random House, no había participado en la edición del libro. La sentencia condenatoria del juez Vega desató profundas críticas ciudadanas y el rechazo rotundo de las asociaciones de prensa y gremios periodísticos del Perú, unas críticas que también se extendieron a Acuña, fundador y líder del partido centroderechista Alianza para el Progreso. Sobre ella también se pronunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que lamentó que en el país andino se sigan utilizando las demandas y los procesos penales en contra de los periodistas como forma de frenar la divulgación de información crítica y de interés público y urgió al Congreso a legislar para descriminalizar los delitos contra el honor. EFE csr/amr/eat