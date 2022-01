Los Ángeles (EE.UU.), 18 ene (EFE).- El actor colombiano Juan Pablo Raba (Bogotá, 1977) actuará en la próxima comedia de acción del cineasta Pierre Morel, titulada "Freelance", en la que compartirá reparto con el profesional de lucha libre John Cena, que protagoniza la película, y la actriz estadounidense Alison Brie. Según informó este martes el medio especializado Deadline, la producción se está rodando actualmente en Colombia, de donde es natural Raba, quien acumula papeles cada vez más relevantes en la escena internacional. Es el caso de su reciente actuación en el thriller de acción "The Marksman", en el que participó también Liam Neeson. Asimismo, destaca su papel en el drama militar "Six", donde interpreta a Ricky 'Buddha' Ortiz, y su interpretación de Gustavo Gaviria en la exitosa serie "Narcos". La serie "Distrito Salvaje", difundida a través de Netflix, de la que también es productor ejecutivo, catapultó a un actor que se formó en la escuela neoyorquina de arte dramático de Lee Strasberg. Ahora Raba se implica en "Freelance", una comedia de acción que versará sobre las aventuras de un militar de las fuerzas especiales retirado, interpretado por John Cena, que decide brindar seguridad y proteger a una periodista (Alison Brie), quien tendrá que entrevistar a un dictador cuando, de repente, estalla un golpe militar y los tres personajes deben escapar a la jungla, superando todo tipo de obstáculos. "Freelance" está producida por Steve Richards, de Endurance Media, Renee Tab y Christopher Tuffin, de Sentien Entertainment, y supondrá, además, el debut como guionista de Jacob Lentz Su compañero de reparto en esta ocasión será John F. Anthony Cena, más conocido como John Cena, quien es sobre todo un luchador profesional de la WWE, que ha conseguido veinticinco campeonatos y se ha coronado como campeón mundial en dieciséis ocasiones. Tras coquetear con su retiro definitivo, algo que no ha llegado aún, Cena ya ha intervenido en distintas cintas norteamericanas como "El escuadrón suicida" o la novena cinta de la famosa saga "Rápidos y furiosos". Por su parte, Alison Brie también se ha desempeñado como cómica, escritora y productora. En cuanto a sus papeles más recientes, destacan sus apariciones en la comedia de situación "Community", "Glow" y la cómica serie "BoJack Horseman".