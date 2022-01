Adrián R. Huber Madrid, 18 ene (EFE).- El guipuzcoano Lucas Eguibar, campeón del mundo de boardercross de snowboard y que será una de las principales bazas de España en la cita olímpica invernal de Pekín 2022, declaró a EFE este martes que "a los Juegos", que arrancarán el próximo 4 de febrero, llegará "bien, eso seguro"; y que es "optimista". Eguibar, nacido hace 27 años en San Sebastián, se refirió de esta forma a sus molestias en la espalda; motivo por el que fue infiltrado el lunes en su localidad natal, donde se encuentra y desde la que partirá, el próximo fin de semana, a Cortina d'Ampezzo (Italia), donde disputará la última prueba de la Copa del Mundo -competición que se anotó la temporada 2014-15 y en la que cuenta cuatro victorias y 14 podios- previa a los Juegos de Pekín, donde el astro vasco buscará la gloria olímpica el próximo 10 de febrero. "Inicialmente, íbamos a ir a Cortina hoy o mañana, pero me infiltraron ayer (por el lunes) y es mejor esperar unos días", apuntó, en conversación telefónica con Efe desde San Sebastián, Eguibar; que, tras ganar plata en los Mundiales de Sierra Nevada 2017 y acabar cuarto en los de Solitude (Utah, EEUU), dos años después, se proclamó campeón del mundo de boardercross el año pasado en la estación sueca de Idre Fjäll. "Así que viajaremos a Italia el próximo sábado, para tocar nieve unos días antes de la carrera", añadió 'Luki', en referencia a la prueba que se disputará en la bella estación de los Dolomitas el próximo día 25. "Luego, la idea es quedarnos unos días en Austria -el país de su técnico, Mario Fuchs- en 'modo burbuja', antes de salir hacia Pekín, el 3 de febrero, desde Múnich (Alemania)", explicó el campeón donostiarra, que en China disputará sus terceros Juegos Olímpicos: en los de Sochi (Rusia), en 2014, capturó diploma, al acabar séptimo; y en los de PyeongChang (Corea del Sur), en los que fue el abanderado de España, perdió toda opción en la primera ronda, al caerse tras chocar con el italiano Omar Visintin. "En Cortina voy a hacerlo lo mejor posible, como siempre; hay que seguir rodando para tener sensaciones", indicó Eguibar, al ser cuestionado por Efe si no tiene más cosas que perder que de ganar al competir en Italia justo antes de los Juegos. "Para dentro de un par de días ya estaré perfecto, espero, después de la infiltración de ayer. Lógicamente, si el circuito es peligroso, no vamos a arriesgar. Nos mandaron un dibujo del mismo, pero aún no lo conozco. En Cortina competí en Copa de Europa, pero nunca en Copa del Mundo", dijo. "Además, es una prueba nocturna, el circuito estará iluminado de forma artificial y no sé cómo será aún", precisó Eguibar, que "desde antes de Navidades" está en su propia "burbuja anticovid". "Ni en mi casa, ni en mi coche entra nadie desde entonces. A la familia la he visto sin acercarnos; y a algunos amigos, paseando, guardando la distancia, siempre. La Nochebuena la pasé con Mati (Szul, su fisioterapeuta, aragonés, de origen polaco) y con otro amigo, con una PCR negativa", explicó. "La infiltración dolió, pero me sentó bien, porque las últimas semanas me dolía mucho al ponerme los calcetines, por ejemplo. Pero estoy mejor. Ahora tengo que empezar a moverme poco a poco; mañana haré pilates y el jueves ya empezaremos a meternos más caña", declaró 'Luki'. "Soy optimista. La semana que viene ya estaré genial. En Italia necesitaré unos días en nieve y a funcionar", explicó a Efe el oro mundial de boardercross. "Y a los Juegos sé que llegaré bien, de eso estoy seguro", recalcó. "El viaje de la última (prueba de la) Copa del Mundo (en Krasnoyarsk, Rusia) fue horroroso. Entre las pruebas de Montafon (Austria) y Cervinia (Italia, donde acabó tercero) mejoré mucho en cuatro días", comentó. "Pero esta vez fue diferente. No mejoraba. Por eso decidimos que lo mejor era infiltrarnos. Hoy no puedo entrenar", explicó a Efe desde Donosti Lucas Eguibar. "Pero a partir del jueves nos volveremos a meter caña", añadió. EFE arh/og