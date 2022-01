EEUU afirma que Rusia está lista para atacar Ucrania "en cualquier momento"

Agrega preocupación de EEUU sobre política nuclear de Bielorrusia ///Washington, 18 Ene 2022 (AFP) - Estados Unidos destacó el martes que Rusia está lista para atacar a Ucrania "en cualquier momento" y advirtió que occidente "no descarta ninguna opción", previo a un encuentro en Ginebra entre los cancilleres de Washington y Moscú."Ninguna opción está descartada", dijo a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, al advertir sobre una "situación extremadamente peligrosa"."Ahora estamos en una etapa en la que Rusia podría en cualquier momento lanzar un ataque contra Ucrania", afirmó. "Yo diría que eso es más severo de lo que hemos sido nosotros". Las declaraciones de Psaki se producen antes de que los jefes de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, y rusa, Serguéi Lavrov, se reúnan el viernes en Ginebra. Blinken partió este martes rumbo a Kiev, donde realizará una visita el miércoles, en un contexto de alta tensión después de que Rusia desplegara decenas de miles de tropas en la frontera con Ucrania.Luego el secretario de Estado viajará a Berlín, donde se reunirá con representantes del Reino Unido, Francia y Alemania para abordar la situación, previo a su encuentro con Lavrov. - Reclamo ruso - Rusia reclamó este martes respuestas "concretas" antes de continuar discutiendo sobre Ucrania, mientras los países occidentales intentan llevar a Moscú a la mesa de negociaciones para evitar un conflicto militar. La semana pasada se celebraron negociaciones en Ginebra, Bruselas y Viena, que no hicieron más que constatar la brecha que separa a Rusia de los países occidentales.Moscú "está ahora esperando respuestas a estas propuestas --como nos prometieron-- para continuar las negociaciones", declaró Lavrov durante una rueda de prensa conjunta el martes con su homóloga alemana, Annalena Baerbock.Una de las principales exigencias de Rusia es que la OTAN ofrezca garantías de que no incorporará nuevos países del Este.Poco después, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que había invitado a Rusia y a los socios de la Alianza a una nueva ronda de negociaciones.Durante una conversación telefónica con Lavrov, Blinken abogó por la "vía diplomática" para solucionar la crisis, según Washington. Pero Lavrov insistió en que Rusia espera respuestas "concretas" y que estas lleguen "cuanto antes", explicó Moscú. - "Amenaza" - Rusia niega tener ninguna pretensión belicosa y por el contrario se declara amenazada por el refuerzo de la OTAN en la región.Además, durante su conversación con Blinken, Lavrov le pidió que no "propague especulaciones sobre una supuesta 'agresión rusa' inminente", señaló el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores. Durante la rueda de prensa junto a su par alemana, Lavrov volvió a rechazar la petición occidental para que Moscú empiece a retirar a decenas de miles de tropas desplegadas en la frontera con Ucrania y aseguró que esos militares "no amenazan" a nadie."Más de 100.000 soldados rusos, equipos y tanques han sido desplegados cerca de Ucrania, sin razón. Resulta difícil no ver eso como una amenaza", replicó no obstante Baerbock.Atizando las tensiones, Moscú empezó a desplegar un número indeterminado de soldados en Bielorrusia para unos ejercicios "improvisados" de preparación al combate en las fronteras de la Unión Europea (UE) y de Ucrania.Bielorrusia limita con Polonia, Lituania y Letonia, miembros de la OTAN y adversarios de Rusia.El viceministro ruso de Defensa, Alexander Fomin, informó a 98 agregados militares extranjeros radicados en Moscú que esas maniobras se iban a celebrar, con el fin de "repeler una agresión externa".La primera etapa, la del despliegue, ya empezó y se prolongará hasta el 9 de febrero, y la segunda, operativa, abarcará del 10 al 20 de febrero.Estados Unidos expresó su alarma el martes por esos movimientos. "El hecho de que estemos viendo este movimiento hacia Bielorrusia claramente da a los rusos otro acercamiento en caso de que decidan emprender más acciones militares contra Ucrania", dijo un funcionario estadounidense a periodistas que pidió aninimato.Asimismo, una fuente de Washington dijo que esos ejercicios fueron "más allá de lo normal" y podrían anticipar una presencia militar rusa permanente en Bielorrusia que involucre fuerzas tanto convencionales como nucleares. - Exigencias inaceptables - En respuesta a una revolución prooccidental en Ucrania, Rusia se anexionó en 2014 la península ucraniana de Crimea y se considera que da apoyo militar de los separatistas prorrusos del este de Ucrania, escenario de una guerra desde hace ocho añosAdemás de un tratado que prohíba una eventual ampliación de la OTAN -y sobre todo la adhesión de Ucrania y Georgia-, Rusia reclama que los estadounidenses y sus aliados renuncien a realizar maniobras y despliegues militares en Europa del Este.Unas reivindicaciones que los occidentales tacharon de inaceptables, si bien se dijeron dispuestos a proseguir con las negociaciones con Rusia para evitar un conflicto armado de consecuencias imprevisibles.Entretanto, el Reino Unido anunció el envío de armamento, como misiles antitanques, a Ucrania, mientras que Kiev se quejaba precisamente de que los países occidentales no parecían darse prisa en reforzar su ayuda militar al país.bur-alf/apo/ial/jvb/pc/yow -------------------------------------------------------------