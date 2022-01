Ecuador aplicará entintado de billetes en caso de robo de cajeros

Quito, 17 ene (EFE).- El Banco Central de Ecuador anunció este lunes que ha emitido una resolución sobre "billetes entintados", un mecanismo con el que intenta poner freno al robo de cajeros automáticos del sistema financiero nacional. Dicha resolución establece el procedimiento para la implementación del llamado "Sistema Inteligente Neutralizador de Billetes", por parte de las entidades financieras, que se activa en los intentos de robo de los cajeros. El sistema incluye un dispositivo que fija tinta en los billetes y que se activa de manera automática cuando se detecta un intento de robo en cajeros y en los sistemas de transporte de dinero, añadió el Banco Central en un comunicado. El dispositivo expulsa una tinta especial que mancha de manera permanente los billetes, con lo que el dinero pierde su valor, pues no puede ser aceptado como medio de pago, explicó el instituto. Además, precisó que la tinta de seguridad usada deja un rastro notorio que se extiende hacia el centro de los billetes y normalmente es más visible en los bordes. Este mecanismo de "entintado inteligente" es fácilmente reconocible y se diferencia de otro tipo de manchas que puedan tener los billetes, además que no pueden ser removidas, agregó la fuente. El Banco Central recomendó a la ciudadanía y a las empresas que realizan transacciones en efectivo que no acepten estos billetes manchados completamente, pues se trataría de dinero robado. Además, la resolución emitida por el Instituto determina que solo las entidades financieras que hayan recuperado estos billetes manchados por el sistema de seguridad implementado, podrán cambiarlos en el Banco Central, previa denuncia ante las autoridades competentes. Este sistema de "entintado de billetes" es un mecanismo de seguridad implementado en varios países en el mundo y "ha demostrado ser una solución real y efectiva para disuadir a la delincuencia, reducir los robos", precisó el Instituto en su escrito. EFE fa/cfa