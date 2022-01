Director deportivo del Getafe admite que mexicano Macías podría dejar el club

Getafe (Madrid), 18 ene (EFE).- Ángel Martín, director deportivo del Getafe, dijo este martes que el delantero José Juan Macías, que no cuenta para su técnico, Quique Sánchez Flores, es "una posibilidad clara de mercado" para salir de la plantilla azulona. Cedido por el Chivas, y con una opción de compra, Macías llegó al Getafe en julio de 2021 para dar el salto a Europa y por petición del anterior entrenador, José Miguel González "Míchel", pero de momento su paso por la Liga española no está siendo fructífero. El delantero mexicano solo ha disputado ocho partidos esta temporada, tres como titular, y contabiliza 225 minutos de juego. En Liga no juega desde hace más de tres meses, desde el 3 de octubre de 2021, y su última participación fue el 30 de noviembre en Copa del Rey ante el Mollerussa, rival de inferior categoría. "Macías se está recuperando de un problema. Queremos dar salida a jugadores pero no sabemos quién va a ser. Él es una posibilidad clara del mercado pero hasta el final tendremos que esperar", dijo el director deportivo del conjunto madrileño. Tras el refuerzo en este mercado de invierno de Borja Mayoral, el Getafe cuenta con seis delanteros en su plantilla. Aparte de Mayoral están José Juan Macías, Jaime Mata, Enes Unal, Darío Poveda y Sandro Ramírez. EFE 1011041 drl/og