Madrid, 18 ene (EFE).- El exseleccionador español Vicente del Bosque, que no coincidió en el Real Madrid como jugador con el fallecido este martes Paco Gento, pero sí en el club madridista, elogió la figura de la "Galerna del Cantábrico", como era denominado, al señalar que la entidad "no podía haber tenido mejor presidente de honor que él". "Tengo en mucha estima a Paco, con el que no coincidí en la plantilla, ya que cuando yo llegué al Real Madrid (al Plus Ultra), él ya estaba acabando su etapa como jugador. Pero coincidimos en el club, en la Ciudad deportiva, y, en mi opinión, creo que ha sido el mejor jugador que ha tenido el Real Madrid en cuanto a años, títulos y persona", comentó Del Bosque a Efe. Del Bosque llegó a la entidad madridista en 1968, en concreto al entonces filial Plus Ultra, donde estuvo dos campañas. Luego, se fue cedido al Castellón y Córdoba, para recalar en la primera plantilla del Real Madrid en 1973. Gento justo había dejado el club en 1971. Luego, coincidieron en el club en la etapa de ambos como técnicos. Para el exseleccionador nacional español, ganador de un Mundial y una Eurocopa, Paco Gento era "una persona discreta, con una discreción que no era normal, supercordial, amable, bueno". "Y como jugador, único en ganar 6 Copas de Europa, era muy bueno", remarcó. "Intentaba pasar desapercibido siempre. No tenía un enemigo. Era actualmente el presidente de honor del Real Madrid y, desde luego, no había mejor elección que él para ese puesto. Era un hombre fantástico", añadió Del Bosque.