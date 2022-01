Cuba registra 3.150 contagios y 4 muertes por covid-19

La Habana, 18 ene (EFE).- Cuba informó este martes que en la isla se registraron 3.150 contagios y 4 muertes por covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que se eleva el total de infecciones a 1.005.649. De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap), hay un total de 17.686 casos activos y 32.975 personas ingresadas en el hospital por cuadros sospechosos –es decir, no confirmados–. De todos ellos, solo hay 37 pacientes en cuidados intensivos. Los expertos aseguran que Cuba está en medio de una nueva ola de contagios ligada a la propagación de la variante ómicron, pero que esta tendencia al alza no ha significado por el momento un aumento proporcional en las hospitalizaciones y las muertes. Además, de los 3.150 contagios diagnosticados durante el lunes, 8,2 % son casos asintomáticos. El Minsap sólo ha confirmado por el momento 168 casos con la variante ómicron, aunque señala que es la mutación prevalente. La provincia más golpeada fue la oriental Las Tunas, con 618 casos en las últimas 24 horas; seguida por la también oriental Holguín, con 429, y la occidental Mayabeque, con 284 infecciones. El aumento de positivos continúa en ascenso desde la segunda quincena de diciembre, pero sin llegar a las cifras máximas de la ola registrada entre julio y agosto de 2021, cuando se rebasaron los 9.000 contagios diarios y se rozó el centenar de muertes por día. De acuerdo con las cifras del Gobierno cubano, más del 87 % de la población del país -11,2 millones de habitantes- ha recibido el esquema completo de tres dosis de alguna de las tres vacunas contra la covid-19 de elaboración local: Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus. Cuba no es parte del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), creado para acceder a las vacunas, ni tampoco las compró en el mercado internacional. EFE NOTA A LOS ABONADOS: Las decisiones de las autoridades cubanas de los últimos meses han diezmado el equipo de la delegación de Efe en La Habana, donde actualmente solo dos periodistas pueden seguir ejerciendo su labor. Efe espera poder recuperar en los próximos días su capacidad informativa en la isla. int/eat