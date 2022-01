Cuatro cambios en la alineación bética y tres en la del Alavés

Sevilla, 18 ene (EFE).- El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, introduce cuatro cambios en el once con el que se enfrentará al Alavés en el Villamarín respecto al del pasado domingo en Copa del Rey ante el Sevilla, con la vuelta del meta chileno Claudio Bravo, mientras que Édgar Méndez acompaña a Joselu Mato en el ataque alavesista. Además de Bravo, entran en la alineación bética Héctor Bellerín en el lateral derecho en lugar del franco-senegalés Youssouf Sabaly después de haber iniciado el derbi copero como titular y no hacerlo en el segundo acto tras la suspensión por la agresión al sevillista Joan Jordán. Las otras novedades presentadas por el Betis son las de Juan Miranda en el costado izquierdo de la defensa en lugar del sancionado Álex Moreno y el mexicano Andrés Guardado en el doble pivote junto al argentino Guido Rodríguez en la posición ocupada en el derbi por el luso William Carvalho. En el Alavés, José Luis Mendilíbar incluye dos cambios más aparte de Édgar respecto al once que empató a cero contra el Athlétic de Bilbao, con la entrada del central Víctor Laguardia por el francés Florian Lejeune, sancionado, y del medio argentino Gonzalo Escalante por Manu García. El once de Pellegrini es el formado por Claudio Bravo, Bellerín, Pezzella, Édgar, Miranda, Guido, Guardado, Canales, Fekir, Juanmi y Borja Iglesias. Sale el Alavés al Villamarín con Pacheco, Martín, Miazga, Laguardia, Rubén Duarte, Jason, Tony Moya, Escalante, Rioja, Joselu y Édgar.