Celta y Osasuna, con Chimy Ávila, buscan la tranquilidad en Balaídos

Vigo/Pamplona, 18 ene (EFE).- Celta de Vigo y Atlético Osasuna, que recupera al argentino Chimy Ávila, retoman este miércoles LaLiga con el objetivo común de sumar un triunfo que le permita alejarse de la zona de descenso, de la que ahora le separan seis y ocho puntos, respectivamente. Digerida la decepción de caer en la Copa del Rey ante el Atlético Baleares, el equipo gallego se ha marcado el reto de mejorar los números de la primera vuelta para vivir una temporada tranquila, sin descartar la opción de pelear por una las plazas europeas. Ese ambicioso sueño, no obstante, pasará por firmar una segunda vuelta de "Champions", lo que exigirá enderezar el rumbo en Balaídos. El Celta es el segundo peor local de la categoría tras sumar únicamente ocho puntos de 30 posibles, unos números que sólo empeora el Cádiz con cinco. Lo sabe Eduardo "Chacho" Coudet, que dispondrá de su once de gala para medirse a un Osasuna que hace más de 15 años que no gana en Vigo. El técnico argentino, además, está a la espera de que el club inscriba en LaLiga al mexicano Orbelín Pineda, una vez que el delantero brasileño Thiago Galhardo ya ha obtenido la nacionalidad italiana. Por tanto, sin el peruano Renato Tapia, Beltrán ocupará el puesto de pivote defensivo por detrás de la línea de tres volantes que seguirá formada por Brais Méndez, Denis Suárez y Cervi. Aspas y Mina son indiscutibles en ataque. Osasuna viaja a Vigo con el objetivo de medir las mejoras demostradas en la última jornada de Liga, en la que el equipo navarro volvió a la senda del triunfo once partidos después. La balsámica victoria frente al Cádiz hace semana y media calmó las aguas rojillas gracias a los tantos de Ante Budimir y Kike Barja que sirvieron para dar los tres puntos a su equipo ante una afición necesitada de alegrías. El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, espera "dar continuidad a esas sensaciones que tuvimos contra el Cádiz y repetir, sabiendo que es un partido muy diferente, cosas que hicimos bien ese día". El técnico de Berriatua volverá a dirigir "con la máxima ilusión" un partido de su equipo tras perderse los tres últimos por un positivo en covid-19 que obligó a Bittor Alkiza a ejercer de entrenador en las dos últimas citas ligueras. Osasuna tuvo buenos minutos ante los gaditanos, pero lo cierto es que el rival que tuvo delante dejó una imagen pésima con un planteamiento que costó la cabeza de Álvaro Cervera, por lo que mañana no deberán confiarse en un campo que no se les da nada bien. "El Celta es un rival dominador que genera situaciones por dentro. Aprieta muy bien tras pérdida, en la presión son muy agresivos, intentaremos eliminar esa primera línea para luego tener un campo más abierto y atacarles ahí. Ojalá se repita un poco el partido de la primera vuelta", piensa Arrasate sobre cómo pueden hacer daño al conjunto celeste. Con Kike García y Lucas Torró recuperados de los percances sufridos ante el Cádiz, Osasuna parece contar con todo su arsenal a expensas de la zona trasera, una parte muy mermada por las lesiones y positivos en covid. Arrasate ha avisado de que el Celta "nos exigirá más que el Cádiz defensivamente y es ahí donde debemos dar ese paso para volver a ser ese equipo sólido que tenga opciones de sacar un buen resultado". David García y Unai García no podrán estar en Balaídos tras dar positivo el pasado domingo, al igual que Aridane, quien no ha entrenado con el grupo en toda la semana debido a unas molestias musculares en la pierna derecha. Esto hace que Juan Cruz vaya a ocupar el puesto izquierdo en la defensa central y junto a él estará el canterano Unai Dufur, quien debutará con Osasuna. Está en dinámica del primer equipo y su temporada con el Promesas está siendo notable. Ya sabe lo que es jugar en Primera División, situación que se dio la pasada campaña ante el Atlético de Madrid cuando vestía la camiseta del Eibar. Otra de las noticias es el regreso del Chimy Ávila tras su expulsión el 3 de enero contra el Athletic. El argentino es junto a Budimir el hombre gol de Osasuna, por lo que Arrasate tendrá toda su pólvora lista y a disposición de perforar la meta contraria. - Alineaciones probables Celta: Dituro; Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Javi Galán; Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Cervi; Aspas, Santi Mina. Osasuna: S. Herrera; Nacho Vidal, Unai Dufur, Juan Cruz, Cote; Kike Barja, Moncayola, Lucas Torró, Rubén García; Chimy Ávila, Budimir. Árbitro: Cordero Vega (comité cántabro). Estadio: Balaídos. Hora: 19.00 CET (18.00 GMT) ----------------------- Puestos: Celta (14º, 23 puntos); Osasuna (12º, 25 puntos). La clave: La confianza y solidez que muestren los centrales rojillos. El Dato: Osasuna no gana en Balaídos desde el 2006. La frase: Beltrán: "Se le dio demasiado bombo a la derrota en Anoeta" "Ojalá se repita un poco el partido de la primera vuelta", Jagoba Arrasate. Ambiente: El Celta vuelve a bajar el precio de las entradas