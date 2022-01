Casi 10 millones de estudiantes regresan a escuelas en Colombia =(Fotos)= Bogotá, 17 Ene 2022 (AFP) - Cerca de 10 millones de estudiantes vuelven gradualmente a las escuelas en Colombia a partir de este lunes, en medio de una ola de contagios de covid-19 por la variante ómicron. "El inicio del calendario académico 2022 será con plena presencialidad y sin restricción de aforos en los establecimientos educativos", indicó el ministerio de Educación en un comunicado. Unos 9,9 millones de estudiantes de colegios públicos y privados están llamados a retomar las clases presenciales y no se les exigirá un certificado de vacunación, precisó la jefa de la cartera, María Victoria Angulo, en Blu Radio.La medida contrasta con la adoptada para el ingreso a eventos masivos, así como a bares, restaurantes, museos, entre otros lugares, donde es obligatorio el documento que acredite el esquema de vacunación completo.Angulo justificó la eliminación de ese requisito para las escuelas, aduciendo que la "educación es un servicio esencial" y el gobierno no puede restringirlo por "ninguna razón".Colombia registró el sábado un récord de contagios de covid-19 en casi dos años de pandemia con un reporte de más de 35.000 casos en un día. Ómicron, la variante más contagiosa del covid-19, es dominante en el país de acuerdo al Ministerio de Salud."Los docentes ya estamos en los colegios públicos, aunque nos reportan compañeros positivos con Covid-19 que permanecen aislados. Lo grave del cuarto pico es que el gobierno llama a la presencialidad pero no ha tomado ni una medida ante la variante", afirmó en su cuenta de la red Twitter el Fecode, el sindicato más importante de los profesores. En 2021 los niños estudiaron bajo un modelo que alternaba clases virtuales y presenciales, pero las escuelas apartadas evidenciaron problemas de conectividad. "Hoy a diferencia de hace un año ya están no solamente los maestros y directivos vacunados, sino que llevamos más del 50% de los niños" inmunizados con al menos una dosis, aseguró Angulo. De los 50 millones de habitantes en el país, 19,2 ya recibieron un esquema completo de vacunación.Desde marzo del 2020, Colombia suma 5,5 millones de contagios de covid-19 y más de 130.000 muertos. De acuerdo a Unicef, dos de cada tres menores de edad siguen sin acudir de manera presencial a clases por la pandemia en América Latina y el Caribe, es decir unos 86 millones de niños que siguen fuera de las aulas en la región. lv/vel/llu