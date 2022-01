Bulgaria ante el posible cierre del comercio por récord de contagios

Sofía, 18 ene (EFE).- Bulgaria ha contabilizado en las últimas 24 horas 160 muertes y 9.996 casos de covid-19 , un nuevo máximo diario de contagios desde que comenzó la pandemia y con la previsión de que dicho aumento obligue a aplicar cierres regionales en el comercio para evitar el colapso hospitalario. Esa cifra de positivos supone un aumento del 41 % respecto al anterior récord, registrado hace seis días. Bulgaria presentan actualmente los índices de mortalidad debido a la covid-19 más altos de la Unión Europea, según el portal Our World in Data, casi el triple que la media comunitaria. Algunos expertos prevén que los contagios se disparen durante las próximas semanas hasta llegar a rondar los 70.000 diarios. La ocupación de camas de cuidados intensivos en dos regiones del norte del país se acerca al tope del 80 % a partir del que el plan de prevención del Gobierno prevé el cierre de todo el comercio no esencial. EFE vp-as / mj