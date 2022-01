Boris Johnson niega haber mentido sobre una fiesta durante el confinamiento

El primer ministro británico, Boris Johnson, reacciona durante una visita en el Finchley Memorial Hospital, un hospital comunitario del NHS (Servicio Nacional de Salud), en el norte de Londres, Gran Bretaña. 18 de enero de 2022. Ian Vogler/Pool vía REUTERS

Por Guy Faulconbridge y Michael Holden

LONDRES, 18 ene (Reuters) - El primer ministro británico, Boris Johnson, negó el martes la acusación de su antiguo asesor de haber mentido al Parlamento sobre una fiesta en pleno confinamiento, diciendo que nadie le había advertido de que la reunión podría contravenir las normas del COVID-19.

Johnson se enfrenta a la crisis más grave de su mandato tras las revelaciones sobre las reuniones durante los confinamientos y restricciones del COVID-19, algunas de ellas cuando los británicos ni siquiera podían despedirse en persona de sus familiares moribundos y la Reina estaba de luto por su marido.

Johnson, que llegó al poder con el lema de "ejecutar el Brexit", obtuvo la mayor mayoría de su partido en más de 30 años, pero ahora se enfrenta a peticiones de dimisión por parte de la oposición e incluso de algunos de sus propios parlamentarios.

A la pregunta de si había mentido a la opinión pública y al Parlamento, Johnson dijo a los periodistas: "No. Nadie me dijo que lo que estábamos haciendo era, como usted dice, contrario a las normas, que el evento en cuestión era... que íbamos a hacer algo que no era un evento de trabajo... Pensé que estaba asistiendo a un evento de trabajo".

Johnson eludió varias preguntas sobre si dimitiría o no en caso de que se demostrara que había engañado al Parlamento, pero se disculpó por los errores cometidos en Downing Street.

La semana pasada, Johnson también se disculpó ante el Parlamento por haber asistido a la reunión del 20 de mayo de 2020, en la que se animaba a los asistentes a llevar sus propias bebidas, en el jardín de Downing Street. Dijo que había asistido durante 25 minutos para agradecer su trabajo al personal.

"ROMPIÓ LAS REGLAS"

Sin embargo, Dominic Cummings, uno de los arquitectos de la salida de Reino Unido de la Unión Europea y antiguo asesor de alto nivel que abandonó el Gobierno en plena disputa con Johnson en noviembre de 2020, dijo que el jefe del Gobierno había aceptado que la fiesta con bebidas alcohólicas siguiera adelante.

Cummings dijo que él y al menos otro asesor le dijeron al secretario privado principal (PPS, por sus siglas en inglés) Martin Reynolds, el responsable que invitó a la gente a la fiesta, que no debía seguir adelante.

La advertencia se envió por correo electrónico, según Cummings.

"Le dije al PPS que la invitación incumplía las normas", dijo. "La idea de que el PPS fuera cuestionado por dos de las personas de mayor rango en el edificio, que dijera que lo consultaría con el primer ministro y luego no lo hiciera, no es creíble".

La disculpa de Johnson se produjo después de que ITV News publicara un correo electrónico de invitación de Reynolds al evento. Cummings dijo que, tras recibir la recomendación de cancelar la invitación, Reynolds consultó a Johnson si debía seguir adelante.

"El primer ministro estuvo de acuerdo en que se hiciera", dijo Cummings en su blog. "Los acontecimientos del 20 de mayo por sí solos, sin contar con la serie de otros acontecimientos, significan que el primer ministro mintió al Parlamento sobre las fiestas", escribió.

La funcionaria Sue Gray está investigando una docena de acusaciones de incumplimiento de normas por parte de Johnson, su equipo y responsables del número 10 de Downing Street, residencia oficial del primer ministro. Varios ministros han dicho que hay que esperar a la conclusión de la investigación.

Sin embargo, los escándalos han hecho que las valoraciones de Johnson y las del Partido Conservador se desplomen en las encuestas.

(Reporte de Guy Faulconbridge; edición de Michael Holden y Andrew Cawthorne; traducido por José Muñoz en la redacción de Gdansk)